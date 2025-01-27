Бійці 59-ої бригади отримали дрони від громади Миколаєва
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- Світлана Іванченко
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13:23, 27 січня, 2025
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Громада Миколаєва продовжує допомагати Збройним Силам України. Нещодавно секретар міської ради Дмитро Фалько передав від міста партію дронів українським військовим.
Як повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради, «пташок» отримали бійці 59-ї бригади, які виконують завдання на Херсонському напрямку.
«Передаємо вам ці дрони і сподіваємося, що вони полегшать вашу роботу. Допоможуть нищити ворога та наближати нашу перемогу», — сказав Дмитро Фалько.
Нагадаємо, що місто вже неодноразово передавало дрони військовим.
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