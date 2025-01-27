Бійці 59-ої бригади отримали дрони від громади Миколаєва

Дмитро Фалько передає дрони військовому. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради

Громада Миколаєва продовжує допомагати Збройним Силам України. Нещодавно секретар міської ради Дмитро Фалько передав від міста партію дронів українським військовим.

Як повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради, «пташок» отримали бійці 59-ї бригади, які виконують завдання на Херсонському напрямку.

«Передаємо вам ці дрони і сподіваємося, що вони полегшать вашу роботу. Допоможуть нищити ворога та наближати нашу перемогу», — сказав Дмитро Фалько.

Військовим, які захищають Херсонський напрямок передали дрони. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради Військовим, які захищають Херсонський напрямок передали дрони. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради Дмитро Фалько та військовий, який захищає Херсонський напрямок. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради

Нагадаємо, що місто вже неодноразово передавало дрони військовим.