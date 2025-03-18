У 2024 році з бюджету Миколаївщини виділили майже ₴5 млн на підтримку бізнесу

Заступниця директора департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської ОВА Інна Панкул. Фото: «МикВісті»

З бюджету Миколаївської області на підтримку бізнесу виділили 4,7 мільйонів гривень минулого року.

Про це розповіла заступниця директора департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної військової адміністрації Інна Панкул під час брифінгу 18 березня, пишуть «МикВісті».

За її словами, підтримка підприємців відбувається на конкурсній основі. В 2024 році провели два конкурси, в рамках яких 27 переможців отримали фінансову допомогу.

«В 2024 році відбулось два конкурси. Загалом було виділено на реалізацію цієї програми 5 мільйонів гривень з обласного бюджету. За результатами двох конкурсів надійшло понад 80 заявок, по результатам відбору, по пакетам документів наданих субʼєктам підприємництва, було обрано близько 30 учасників конкурсів. За результатами проведення обрано 27 переможців, яким надали фінансову підтримку на загальну суму 4,7 мільйона гривень», — каже Інна Панкул.

Нагадаємо, у Вознесенську збираються ухвалити програму розвитку малого і середнього підприємництва на 2025-2027 роки. На реалізацію програми за три роки потрібно витратити 104,9 мільйона гривень.