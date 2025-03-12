На програму розвитку бізнесу у Вознесенську за три роки планують витратити ₴104,9 млн: у переліку є будівництво зернового терміналу

Вознесенськ Миколаївської області, фото «МикВісті»

У Вознесенську збираються ухвалити програму розвитку малого і середнього підприємництва на 2025-2027 роки.

Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті міської ради, його мають розглянути депутати на засіданні сесії 14 березня, пишуть «МикВісті».

На реалізацію програми за три роки потрібно витратити 104,9 мільйона гривень. Частину цих коштів планують виділити з міського бюджету — 6 мільйонів гривень, однак більшу суму розраховують отримати з інших джерел, не заборонених законодавством — 98,9 мільйона гривень.

Ці кошти, відповідно до Програми, збираються витратити на:

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Утримання та розвиток комунальної установи «Центр розвитку громади» . Планується щороку витрачати на це 2 мільйона гривень. У перспективі місце влада очікує, що це допоможе «покращити бізнес клімат в громаді».

. Планується щороку витрачати на це 2 мільйона гривень. У перспективі місце влада очікує, що це допоможе «покращити бізнес клімат в громаді». Створення багатофункціонального простору «Pitstop» для бізнесу . На ці потреби розраховують отримати 5,5 мільйона гривень у 2026 році. Очікується, що це також допоможе «покращити бізнес клімат в громаді».

. На ці потреби розраховують отримати 5,5 мільйона гривень у 2026 році. Очікується, що це також допоможе «покращити бізнес клімат в громаді». Будівництво оптовороздрібного ринку з урахуванням доступності для маломобільних груп населення. На це міська влада розраховує отримати 55 мільйонів гривень у 2027 році й очікує, що це допоможе розширити ринки збуту продукції.

з урахуванням доступності для маломобільних груп населення. На це міська влада розраховує отримати 55 мільйонів гривень у 2027 році й очікує, що це допоможе розширити ринки збуту продукції. Нове будівництво річкового зернового терміналу для перевалки зерна. На це планують отримати 17 мільйонів гривень у 2027 році. Міська влада очікує, що це також допоможе ширити ринки збуту продукції.

для перевалки зерна. На це планують отримати 17 мільйонів гривень у 2027 році. Міська влада очікує, що це також допоможе ширити ринки збуту продукції. Реконструкція будівлі котельні під мультифункціональну точку взаємодії, за адресою вулиця Софіївська, 1-а. На ці потреби очікують отримати 21,4 мільйона гривень у 2026 році й розраховують, що це допоможе збільшити кількість туристів.

У програмі також вказані наступні заходи, однак без фінансування:

брендування місцевої продукції;

створення ради підприємців;

створення дорожньої карти відкриття та ведення бізнесу;

організація публічних заходів за участі представників бізнесу (прес-конференції, круглі столи та ін.);

проведення дослідження потреб місцевого бізнесу;

надання консалтингової підтримки підприємцям громади, переселенцям та людям, які бажають відкрити власну справу;

розробка та впровадження спільних проєктів, спрямованих на розвиток бізнесу;

організація заходів для підсилення бізнесу — навчальних курсів, воркшопів, експрес-консультацій тощо;

стажування викладачів в Університеті дизайну VIA (Данія);

публікація історій успіху місцевого бізнесу;

започаткування та проведення тематичного фестивалю задля популяризації місцевих майстрів та виробників крафтової продукції;

Створення Центру підтримки бізнесу;

Створення Центру талантів;

Облаштування торгівельного майданчика в селі Ракове;

Облаштування рекреаційної зони в селі Ракове;

Розвиток туристичного кластеру «Скіфський всесвіт».

Нагадаємо, Вознесенська міська рада шукає через сайт державної системи DREAM інвестора для будівництва річкового терміналу для перевалки зерна у Вознесенську. Наразі, згідно даних системи, вже розроблено проєктно-кошторисну документацію для будівництва терміналу. Вартість будівництва наразі оцінюють в 170 мільйонів гривень, а тривалість робіт — 2 роки.

У вересні 2019 року у Миколаєві відбулося відкриття зернового терміналу корейської компанії Posco International та української Orexim Group у Миколаївському морському порту.

Вже під час повномасштабного вторгнення вівденнокорейський трейдер Posco International заявив, що має намір взяти участь у проєктах відбудови України після війни.