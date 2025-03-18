З початку повномасштабної війни понад 900 миколаївських підприємств змінили реєстрацію

Миколаїв, архівне фото: МикВісті

З початку повномасштабного вторгнення 911 підприємств з Миколаївщини змінили реєстрацію до інших регіонів. Водночас 706 компаній із різних областей України перереєструвалися в Миколаївській області.

Про це розповіла заступниця директора департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної військової адміністрації Інна Панкул під час брифінгу 18 березня, пишуть «МикВісті».