  • вівторок

    18 березня, 2025

  • 0.9°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 18 березня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 0.9° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

З початку повномасштабної війни понад 900 миколаївських підприємств змінили реєстрацію

Миколаїв, архівне фото: МикВістіМиколаїв, архівне фото: МикВісті

З початку повномасштабного вторгнення 911 підприємств з Миколаївщини змінили реєстрацію до інших регіонів. Водночас 706 компаній із різних областей України перереєструвалися в Миколаївській області.

Про це розповіла заступниця директора департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної військової адміністрації Інна Панкул під час брифінгу 18 березня, пишуть «МикВісті».

«20 підприємств офіційно скористались урядовою програмою релокації і переїхали до інших регіонів. Три з цих підприємств відновили свою роботу на території Миколаївської області, але і залишили свої нові виробничі потужності в тих регіонах, до яких вони переїхали. Вони мали таку можливість і працюють і там, і там. [...] З лютого 2022 року 911 підприємств змінили свою реєстрацію до інших регіонів. 706 підприємств з інших регіонів  зареєструвалось в Миколаївській області», – розповіла Інна Панкул.

Нагадаємо, з бюджету Миколаївської області на підтримку бізнесу виділили 4,7 мільйона гривень минулого року. За словами Інни Панкул, підтримка підприємців відбувається на конкурсній основі. В 2024 році провели два конкурси, в рамках яких 27 переможців отримали фінансову допомогу.

Останні новини про: Війна в Україні

Путін погодився на пропозицію Трампа щодо відмови від ударів по енергетичній інфраструктурі України на 30 днів
У середу відбудеться обмін полоненими між Росією та Україною за схемою 175 на 175, – Путін
«Пройшла добре і продуктивно»: Трамп прокоментував розмову з Путіним
Реклама

Читайте також:

новини

«Судноплавству бути на Херсонщині», — Прокудін розповів про співпрацю з міжнародними партнерами

Світлана Іванченко
новини

У 2024 році з бюджету Миколаївщини виділили майже ₴5 млн на підтримку бізнесу

Даріна Мельничук
новини

Виконком призначив тимчасових перевізників на двох автобусних маршрутах у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини

«Техобстеження показало, що покриття було порушено», — у «Казці» пояснили, чому вирішили встановити паркан замість відновлення автентичної арки

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві хочуть купити будівлю для потреб ДЄЗ «Пілот»: у мерії вивчать доцільність придбання

Аліна Квітко

Останні новини про: Війна в Україні

«Пройшла добре і продуктивно»: Трамп прокоментував розмову з Путіним
У середу відбудеться обмін полоненими між Росією та Україною за схемою 175 на 175, – Путін
Путін погодився на пропозицію Трампа щодо відмови від ударів по енергетичній інфраструктурі України на 30 днів

«Судноплавству бути на Херсонщині», — Прокудін розповів про співпрацю з міжнародними партнерами

4 хвилини тому

Миколаївські параплавці здобули нагороди на міжнародному турнірі в Італії

Головне сьогодні