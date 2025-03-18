З початку повномасштабної війни понад 900 миколаївських підприємств змінили реєстрацію
-
- Анна Гакман
-
•
-
21:06, 18 березня, 2025
-
З початку повномасштабного вторгнення 911 підприємств з Миколаївщини змінили реєстрацію до інших регіонів. Водночас 706 компаній із різних областей України перереєструвалися в Миколаївській області.
Про це розповіла заступниця директора департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної військової адміністрації Інна Панкул під час брифінгу 18 березня, пишуть «МикВісті».
«20 підприємств офіційно скористались урядовою програмою релокації і переїхали до інших регіонів. Три з цих підприємств відновили свою роботу на території Миколаївської області, але і залишили свої нові виробничі потужності в тих регіонах, до яких вони переїхали. Вони мали таку можливість і працюють і там, і там. [...] З лютого 2022 року 911 підприємств змінили свою реєстрацію до інших регіонів. 706 підприємств з інших регіонів зареєструвалось в Миколаївській області», – розповіла Інна Панкул.
Нагадаємо, з бюджету Миколаївської області на підтримку бізнесу виділили 4,7 мільйона гривень минулого року. За словами Інни Панкул, підтримка підприємців відбувається на конкурсній основі. В 2024 році провели два конкурси, в рамках яких 27 переможців отримали фінансову допомогу.
Останні новини про: Війна в Україні