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В Україні з квітня запрацюють нові правила оплати лікарняних

Лікар заповнює документи. Ілюстративне фото: Фото АrmyinformЛікар заповнює документи. Ілюстративне фото: Фото Аrmyinform

З квітня цього року в Україні запрацюють нові правила оплати лікарняних. Українці, які працюють за трудовим договором, зможуть отримувати допомогу не лише за основним місцем роботи, а й за сумісництвом. 

Як повідомляє Пенсійний фонд, ця норма буде діяти для страхових випадків, що стануться після 4 квітня. Водночас змінений закон не встановлює обмежень щодо кількості місць роботи за сумісництвом, за якими працівники можуть отримати страхові виплати.

«Внесені зміни, якими передбачено надання застрахованим особам, у тому числі тим, які здійснюють підприємницьку чи іншу діяльність та одночасно працюють на умовах трудового договору, допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах як за основним місцем роботи (діяльності), так і за місцем роботи за сумісництвом», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у разі втрати працездатності через нещасний випадок, якщо особа перебуває у трудових відносинах з іншим роботодавцем (крім того, де стався нещасний випадок), перші п’ять днів тимчасової непрацездатності буде оплачувати саме цей роботодавець. Виплата буде складати 100% середньої заробітної плати, незалежно від страхового стажу працівника. Починаючи з шостого дня, лікарняний оплачуватиме Пенсійний фонд.  

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві працівники пологового будинку №3 отримали зарплату, яку затримували з початку року через проблеми з контрактуванням із НСЗУ.

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