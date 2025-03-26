У Миколаєві медикам погасили заборгованість із зарплати

Пологовий будинок №3 у Миколаєві. Фото: відкриті джерела

У Миколаєві працівники пологового будинку №3 отримали зарплату, яку затримували з початку року через проблеми з контрактуванням із НСЗУ.

Про це стало відомо під час засідання комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства 24 березня, пишуть «МикВісті».

У лютому стало відомо про те, що медики пологового будинку №3 та лікарні швидкої медичної допомоги (ЛШМД) у Миколаєві від початку 2025 року не отримують заробітну плату. Причиною затримки стало те, що Національна служба здоров’я України не вчасно уклала договори з цими медичними закладами.

В міському управлінні охорони здоров'я кажуть, що кошти виплатять до кінця лютого. Головний лікар ЛШМД Олександр Дем’янов у коментарі «МикВісті» розказав, що станом на сьогодні усі проблеми з затримкою зарплат медикам вирішили.

— Станом на березень у всіх медзакладах міста зарплату виплатили повністю. Лікарні отримали фінансування від НСЗУ, і заборгованостей більше немає, – зазначив Микола Бережник.

Раніше, депутат та голова планово-бюджетної комісії Миколаївської міської ради Федір Панченко висловив невдоволення, що виконавчі органи міської влади невчасно інформують депутатів про місцеві проблеми. Зокрема, про проблему з зарплатами медиків дізнався з публікації «МикВісті».

Скорочення штату поліклінік Миколаєва

Про ідею скоротити центри первинної медичної допомоги стало відомо ще на початку червня 2024 року. За розпорядженням міського голови Олександра Сєнкевича створили робочу групу для аудиту їх економічної ефективності.

Туди увійшли депутати Сергій Карцев, Олена Кісельова, Олена Кузьміна, Олександр Медвєдєв, Ганна Норд, Ганна Ременнікова, Єлизавета Тріщанович, віце-мер Анатолій Петров, радник мера Іван Сміренський, начальниця управління міськздоровʼя Ірина Шамрай, директорка департаменту фінансів Віра Святелик, в.о. начальника управління комунального майна міськради Тетяна Димитрова, директор юрдепартаменту Євген Юзвак.

Керівниця міського управління охорони здоров’я Ірина Шамрай у коментарі «НикВести» повідомила, що реорганізувати сім центрів первинної медико-санітарної допомоги у Миколаєві планують за дорученням Національної служби здоров'я та Міністерства охорони здоров'я.

Реклама

Однак в НСЗУ «НикВести» повідомили, що не давали рекомендацій з «оптимізації» поліклінік, а в МОЗ запевнили, що ця ідея — це місцева ініціатива, а не рекомендація.

Загалом центри планують скоротити до двох або чотирьох закладів. Це, за словами Ірини Шамрай, дозволить економити міському бюджету до 27 мільйонів гривень на рік.

Пізніше мер Миколаєва у відеозверненні до містян пояснив, що скорочення не стосуватимуться лікарів, звільнять адміністративний персонал.

Водночас депутат Миколаївської міської ради Микола Капацина вважає, що пропозиція управління охорони здоровʼя щодо скорочення центрів первинної медико-санітарної допомоги зумовлена необхідністю економії бюджетних коштів.

Протилежної думки його колега — депутат Миколаївської міської ради, обрана від партії «Європейська солідарність», Олена Кісельова. Вона закликала мера Олександра Сенкевича відмовитися від реорганізації семи центрів первинної медико-санітарної допомоги.

Депутат Миколаївської міської ради Артем Ільюк також розкритикував ідею скорочення семи центрів первинної медико-санітарної допомоги до двох або чотирьох, яку мотивують необхідністю економії бюджетних коштів.

Не підтримує ідею оптимізації і голова фракції «Слуга народу» в Миколаївській міській раді Тетяна Домбровська. При цьому депутат та член робочої групи з оптимізації Сергій Кантор від коментарів відмовився. Він вважає некоректним коментувати дану ситуацію, поки робоча група не завершила свій аналіз.

А радник Миколаївського міського голови Іван Сміренський підтримав оптимізацію центрів первинної медико-санітарної допомоги. Він заявив, що злиття або укрупнення ряду установ в одну юридичну особу є загальносвітовою практикою.

Згодом секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько заявив, що скорочення кількості Центрів первинної медико-санітарної допомоги відбудеться вже наступного 2025 року.