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Миколаївщина отримала понад ₴29 млн акцизного податку від продажу алкоголю

Головна вулиця Миколаєва. Ілюстративне фото: «МикВісті»Головна вулиця Миколаєва. Ілюстративне фото: «МикВісті»

За перші два місяці 2025 року підприємці Миколаївщини сплатили до місцевих бюджетів 29,3 мільйонів гривень акцизного податку від роздрібного продажу алкоголю.

Як повідомляє Головне управління ДПС у Миколаївській області, ця сума перевищує надходження за аналогічний період минулого року на 2,9 мільйона гривень.

У податковій службі нагадали, що 5% акцизного податку з продажу алкогольної продукції спрямовується до бюджету громади, на території якої здійснюється торгівля. Підприємці сплачують цей податок щомісяця, а кошти надходять до місцевих бюджетів упродовж 10 днів після кінцевого терміну подання декларації.

Нагадаємо, що у січні 2025 року місцеві бюджети Миколаївської області отримали 16,9 мільйона гривень акцизного податку.

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