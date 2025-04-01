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Нацбанк скасував ліміт у ₴150 тис. на перекази «з картки на картку» для фізичних осіб

НБУ скасував ліміт у 150 тисяч гривень на місяць, ілюстрація: Українські новиниНБУ скасував ліміт у 150 тисяч гривень на місяць, ілюстрація: Українські новини

Національний банк України скасував ліміт у 150 тисяч гривень на місяць для переказів «з картки на картку» для фізичних осіб, який був введений у жовтні 2024 року.

Про це йдеться у заяві Національного банку України. 

Зазначається, що ці обмеження сприяли розробці комплексних рішень, спрямованих на зменшення використання платіжної інфраструктури для протиправних дій.

«Минулого року ми фіксували аномальний сплеск обсягу переказів між рахунками фізосіб, який наразі знизився внаслідок введення регуляторних обмежень, комунікації НБУ, що звернула увагу ринку на проблему дропів, та впровадження Меморандуму. Короткострокова тенденція до стрімкого зростання кількості відкритих платіжних карток, яка фіксувалася у вересні-жовтні минулого року, також припинилася. Національний банк і далі моніторитиме ситуацію», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у січні під час перевірок податкової служби до бюджету Миколаївщини додатково нарахували 52,2 мільйони гривень.

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