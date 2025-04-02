В Україні дефіцит фінансування відбудови становить $10 млрд, — Шмигаль

Процес відбудови миколаївської гімназії, березень 2025 року. Фото «МикВісті»

В Україні у 2025 році загальний дефіцит фінансування потреб на відбудову становить майже десять мільярдів доларів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами 13-го засідання Керівного комітету Платформи.

Він також зазначив, що у 2025 році за підтримки донорів уряд виділив понад сім мільярдів доларів на пріоритетне відновлення, але при цьому існує загальний дефіцит.

«У 2025 році за підтримки донорів Уряд виділив майже 7,4 мільярда доларів на пріоритетне відновлення. При цьому загальний дефіцит фінансування потреб на відбудову у 2025 році становить майже 10 мільярдів доларів. Тому вкрай важливим залишається фінансування інших критично необхідних проєктів», — розповів прем'єр.

За його словами, цього року потреба у міжнародній підтримці становить понад 39 мільярдів доларів, і Україна має підтвердження від партнерів, що ця потреба буде покрита.

«Цього року наша бюджетна потреба у міжнародній підтримці складає 39,3 мільярди доларів, і ми маємо підтвердження від партнерів, що ця потреба буде покрита. Маємо вже працювати щодо підтримки на 2026 рік», — повідомив він.

Нагадаємо, що станом на кінець березня 2025 року підрядна компанія виконала вже 67% робіт з відбудови історичної будівлі миколаївської гімназії (ліцею).

Читайте також статтю «МикВісті» «Пережила чотири обстріли: Яка доля історичної будівлі ліцею №2 у центрі Миколаєва?».