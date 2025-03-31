Підрядник виконав вже 67% робіт з відбудови гімназії у центрі Миколаєва

Процес відбудови миколаївської гімназії, березень 2025 року, фото «МикВісті»

Станом на кінець березня 2025 року підрядна компанія виконала вже 67% робіт з відбудови історичної будівлі миколаївської гімназії (ліцею).

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Для них це втрачений час». Коли учні миколаївської гімназії повернуться за парти відбудованого корпусу?».

У підрядній компанії «Житлопромбуд-8» кажуть, що «всі роботи виконуються паралельно». Загалом на об'єкті зараз працює близько півсотні фахівців — усі вони виконують роботи до 10 годин на день.

— До початку робіт тут було все вкрай сумно, адже будівлі понад 100 років. Так, там проводилися якісь роботи, але все доводиться робити заново. Такої ділянки, де б зараз ми не виконували роботи, немає, — каже представник підрядної організації Роман.

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Наразі там вже виконано демонтажні роботи, повідомили в ОВА: демонтаж покриттів, дверей, вікон, інженерних мереж, металевих воріт, розбирання входу в підвал, прибудови, фундаменту, сходів, ганку, стін та перегородок, підлог, стель, конструкцій першого та другого поверхів, даху.

Підрядник також виконав земляні роботи, зробив фундаменти для ліфтового обладнання, частково відреставрував фасад, влаштував покрівлю, встановив віконні блоки, частково виконав загальнобудівельні та внутрішні оздоблювальні роботи, прокладання інженерних мереж: водопостачання, каналізації, вентиляції, опалення, пожежної сигналізації.

Триває робота з фасадом історичної будівлі, яка передбачає декілька етапів: механічне очищення покриття, очищення водою та повітрям, нанесення різних видів грунтовки, заміна каменю, робота з вибоїнами, покриття спецфарбою, відтворення деталей пам'ятки архітектури.

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Реставрація гімназії №2

Питання реставрації будівлі гімназії №2 підіймали ще до повномасштабного вторгнення. У березні 2021 року приміщення будівлі гімназії визнали аварійним. На сайті міської ради тоді створили петицію за збереження гімназії у життєдіяльному стані, яку підтримали понад тисячу містян. Через два дні голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім заявив, що обласна влада готова співпрацювати з міською владою щодо реставрації гімназії №2.

У травні 2021 року начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради Олександр Поздняков повідомив, що дві компанії відгукнулися на комерційну пропозицію дослідити аварійність гімназії. Виявилося, що аварійною є лише частина даху, а загрози навчальному процесу немає. Тоді з крила гімназії «відселили» бібліотеку та музей.

Пізніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що в гімназії №2 до кінця 2021 року планують зробити поточний ремонт, а капітальні роботи поки що відкладуть.

Від початку повномасштабної війни гімназія пережила чотири ворожих обстріли. Перший стався у квітні 2022 року. Будівля постраждала через застосування касетних засобів ураження.

Тому реставрація закладу увійшла до четвірки об'єктів Миколаївської області, на відновлення яких у 2024 році уряд виділив 1,2 мільярди гривень. З цих коштів на відбудову гімназії №2 з держбюджету спрямували 149,5 мільйона гривень.

У липні 2023 року Департамент містобудування та архітектури Миколаївської ОВА замовив проєкт, а згодом — тендер на реставрацію будівлі, який виграла компанія «Житлопромбуд-8» з пропозицією 145,5 мільйона гривень. Підрядник мав виконати роботи до 31 грудня 2024 року, включаючи облаштування укриття та відновлення будівлі після обстрілів. Однак не встиг виконати ці роботи і їх перенесли на 2025 рік.