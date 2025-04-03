Відшкодування ПДВ: підприємства Миколаївщини отримали понад ₴183 млн

Головна вулиця Миколаєва. Ілюстративне фото: «МикВісті»

У першому кварталі 2025 року, з урахуванням попередніх періодів, 31 підприємству Миколаївщини з бюджету відшкодували податок на додану вартість на загальну суму 183,3 мільйона гривень.

Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Миколаївській області, протягом цього періоду загалом 33 підприємства подали заявки на відшкодування ПДВ на суму 155,7 мільйона гривень.

Податкова служба нагадує, що право на бюджетне відшкодування мають усі платники ПДВ незалежно від строку реєстрації.

«Нагадуємо платникам податків, що право на бюджетне відшкодування мають усі платники податку на додану вартість незалежно від терміну реєстрації, у яких є в наявності правомірне сформоване від’ємне значення між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у січні-лютому цього року платники податків Миколаївщини сплатили до бюджетів усіх рівнів майже 2,3 мільярда гривень ПДФО.