Данія надасть Україні новий пакет допомоги вартістю майже $1 млрд

Данія оголосила про новий пакет допомоги Україні вартістю майже $1 млрд. Архівне фото: «МикВісті»

Уряд Данії виділяє новий пакет військової допомоги Україні на 971 мільйонів євро (6,7 мільярда данських крон). Допомогу передаватимуть упродовж 2025—2027 років.

Про це йдеться в заяві Міністерства оборони Данії.

Протиповітряна оборона, артилерія та фінансова підтримка українських Військово-повітряних сил — це головні елементи нового пакета допомоги, який стане 25-м від Данії.

На період 2025—2027 років Данія планує виділити 182 мільйони євро (1,4 мільярда данських крон) на фінансову підтримку поставок артилерії та боєприпасів через союзників.

Гроші також спрямують на посилення протиповітряної оборони, підтримку Коаліції дронів та ІТ-коаліції.

У 2026—2027 роках додаткові кошти виділять для подальших внесків у розвиток української оборонної промисловості за «данською моделлю»

Нагадаємо, Данія надасть 300 мільйонів данських крон (майже 40 мільйонів євро) на інноваційний фонд, який допоможе Україні розвивати військові технології.