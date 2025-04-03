  • четвер

    3 квітня, 2025

  • 13.6°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 3 квітня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 13.6° Легкий дощ

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Данія надасть Україні новий пакет допомоги вартістю майже $1 млрд

Данія оголосила про новий пакет допомоги Україні вартістю майже $1 млрд. Архівне фото: «МикВісті»Данія оголосила про новий пакет допомоги Україні вартістю майже $1 млрд. Архівне фото: «МикВісті»

Уряд Данії виділяє новий пакет військової допомоги Україні на 971 мільйонів євро (6,7 мільярда данських крон). Допомогу передаватимуть упродовж 2025—2027 років.

Про це йдеться в заяві Міністерства оборони Данії.

Протиповітряна оборона, артилерія та фінансова підтримка українських Військово-повітряних сил — це головні елементи нового пакета допомоги, який стане 25-м від Данії.

На період 2025—2027 років Данія планує виділити 182 мільйони євро (1,4 мільярда данських крон) на фінансову підтримку поставок артилерії та боєприпасів через союзників.

Гроші також спрямують на посилення протиповітряної оборони, підтримку Коаліції дронів та ІТ-коаліції.

У 2026—2027 роках додаткові кошти виділять для подальших внесків у розвиток української оборонної промисловості за «данською моделлю»

Нагадаємо, Данія надасть 300 мільйонів данських крон (майже 40 мільйонів євро) на інноваційний фонд, який допоможе Україні розвивати військові технології.

Останні новини про: Міжнародна допомога

Німеччина виділила Україні понад €7 млн на відновлення енергетики
Німеччина передасть Україні €130 мільйонів гуманітарної допомоги
За 3 місяці цього року держави НАТО надали Україні $20 млрд військової допомоги, — Рютте
Реклама

Читайте також:

новини

Зарплати по ₴100 тис. на місяць: що задекларували заступники голови Миколаївської ОВА за 2024 рік

Аліна Квітко
новини

В управлінні культури Миколаєва пообіцяли новий «казковий» вхід до дитмістечка, але грошей немає

Даріна Мельничук
новини

Мільйонні заощадження та кредити: що у деклараціях голів адміністрацій районів Миколаєва за 2024 рік

Юлія Бойченко
новини

Миколаївська ОВА планує витратити майже ₴615 млн на реконструкцію обласної дитячої лікарні

Аліса Мелік-Адамян
новини

У березні середні ціни на новобудови в Миколаївській та Одеській областях знизилися

Світлана Іванченко

Останні новини про: Міжнародна допомога

За 3 місяці цього року держави НАТО надали Україні $20 млрд військової допомоги, — Рютте
Німеччина передасть Україні €130 мільйонів гуманітарної допомоги
Німеччина виділила Україні понад €7 млн на відновлення енергетики

Зарплати по ₴100 тис. на місяць: що задекларували заступники голови Миколаївської ОВА за 2024 рік

В управлінні культури Миколаєва пообіцяли новий «казковий» вхід до дитмістечка, але грошей немає

У Миколаєві незадоволений водій побив інспекторку з паркування та погрожував їй розправою

Головне сьогодні