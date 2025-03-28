Данія виділить €40 млн євро на військові технології для України

Данія надає 300 млн крон Україні на військові технології, фото: novynarnia.com

Уряд Данії надасть 300 мільйонів данських крон (майже 40 мільйонів євро) на інноваційний фонд, який допоможе Україні розвивати військові технології.

Фонд зосередиться на розвитку електронної війни та безпілотних технологій, які мають критичне значення для фронту, повідомили у Міністерстві оборони Данії.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен зазначив, що нові технологічні рішення допоможуть Україні протистояти чисельній перевазі російських військ.

Зазначається, що Україна вже показала високі результати у виробництві зброї, зокрема завдяки міжнародній підтримці. Данія, як один із найбільших донорів військової допомоги, продовжує сприяти зміцненню українського оборонного потенціалу.

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Троельс Лунд Поульсен також наголосив, що співпраця з Україною в межах інноваційного фонду відкриває нові можливості і для самої Данії, зокрема у сфері оборонних технологій.

«Розробка нових технологічних рішень на полі бою — це один із способів, за допомогою якого українці можуть врівноважити російську перевагу, і кошти інноваційного пулу допоможуть це зробити. Важливо, щоб ми продовжували надавати підтримку Україні, щоб вона могла продовжувати боротьбу за свободу», — сказав він.

Співпраця Данії з Миколаєвом

Ще у березні 2022 року президент Володимир Зеленський, виступаючи перед парламентом Данії, закликав країну взяти «шефство» над Миколаєвом після завершення повномасштабної війни.

А вже за п'ять місяців — у серпні 2022 року — мер Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю. Він передбачає спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва. Наразі у місті також працює офіс Посольства Данії.

В січні 2023 року в Миколаєві відбулася зустріч представників Данії та України з приводу планування подальшого відновлення міста.

У січні 2024 року Королівство Данія спрямувало на відбудову Миколаївської області 21 мільйон доларів. У травні — 17,2 мільйонів доларів на відбудову зруйнованих закладів освіти в області, а у червні — 33,5 мільйони євро на відновлення інфраструктури та поліпшення доступу до водо- та електропостачання.

У вересні 2024 року Україна отримала нові пакети допомоги від Данії, з яких 44 мільйона євро отримала Миколаївська область.

Загалом близько 60% допомоги, яку Данія спрямовує до України, надходить в Миколаїв та Миколаївську область, сказав посол Королівства Данія в Україні Олє Егберг Міккельсен. З початку повномасштабної війни країна надала регіону допомоги на 118 мільйонів доларів. Він також заявив про бачення післявоєнної відбудови Миколаєва з дружніми умовами для пішоходів, велоінфраструктурою.

Перебуваючи в Миколаєві, посол пояснив, що Данія після закінчення повномасштабної війни допоможе Миколаєву відновити та модернізувати потужності кораблебудування.

Зокрема країна буде відбудовувати ліцей імені Миколи Аркаса зі збереженням його автентичного вигляду.

Посол також підтримав ідею створення в Миколаєві данського кварталу або парку, проте на сьогодні це питання поки що залишається на стадії ідеї.

А ще Данія висловила зацікавленість у приватизації Миколаївського глиноземного заводу.

В свою чергу заступник міського голови Миколаєва Сергій Коренєв розповів, що Данія планує допомагати місту найближчих 10 років.

А у жовтні 2024 року Миколаїв відвідали представники «Інженерів без кордонів» з Данії, які вивчали ситуацію з реалізацією проєктів Данської програми відбудови.

Крім цього, Королівство Данія запустить трирічну програму допомоги Україні, яка стане наймасштабнішою з початку повномасштабного вторгнення. З 5,1 мільярдів датських крон (€680 млн) Миколаївська область може отримати ~60% коштів.