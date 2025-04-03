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Бюджети Миколаївщини отримали понад ₴8 млн за ліцензії на алкоголь, тютюн, пальне

Вулиця Соборна у Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»Вулиця Соборна у Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»

У першому кварталі 2025 року місцеві бюджети Миколаївщини отримали майже 8,3 мільйона гривень від плати за ліцензії на виробництво та продаж алкоголю, тютюну і пального.

Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Миколаївській області, це на 1,9 мільйона гривень або 29,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Станом на 1 квітня підприємцям регіону видали 2661 ліцензію на оптову та роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами для електронних сигарет і пальним. Водночас податківці анулювали 519 ліцензій.

Нагадаємо, що у січні 2025 року на Миколаївщині за ліцензії на продаж алкоголю, тютюну та пального сплатили понад три мільйонів гривень.

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