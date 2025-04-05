Платники податків Миколаївщини поповнили бюджети на понад ₴6 млрд

Головна вулиця Миколаєва. Ілюстративне фото: «МикВісті»

За перший квартал цього року платники податків Миколаївської області перерахували до зведеного бюджету України майже 6,3 мільярда гривень.

Як відзвітували у Головного управління ДПС у Миколаївській області, це на 1,4 мільярда гривень або понад 28% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Від Миколаївщини до державного бюджету надійшло 3,8 мільярда гривень, що на 917 мільйонів гривень більше (+31%), ніж ніж торік. Найбільші надходження забезпечили податок на доходи фізичних осіб, податок на додану вартість та військовий збір.

Місцеві бюджети Миколаївщини за квартал отримали майже 2,5 мільярда гривень. Найбільші надходження забезпечили ПДФО — майже 1,6 мільярда гривень.

Раніше повідомлялось, що у січні-лютому цього року платники податків Миколаївщини сплатили до бюджетів усіх рівнів майже 2,3 мільярда гривень ПДФО.