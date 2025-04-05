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Борги українців за мікрокредитами зросли до майже ₴16 млрд

На початок 2025 року українці винні мікрофінансовим організаціям майже 16 мільярда гривень, борг зріс у 1,7 раза. 

Про це свідчать аналітика Опендатабот з посиланням на дані Національного банку України.

Заборгованість за мікрокредитами. Інфографіка: ОпендатаботЗаборгованість за мікрокредитами. Інфографіка: Опендатабот

У 2024 році українці оформили понад вісім мільйонів мікрокредитів на майже 52 мільярди гривень. Це на 27% більше, ніж у попередньому році. 

Найбільше кредитів українці брали у третьому кварталі — в середньому 729 тисяч щомісяця. До кінця року попит трохи знизився, однак почалося поступове погашення накопичених боргів.

Проте загальна заборгованість продовжує зростати. Якщо на початку 2024 року борг становив 9,3 мільярда гривень, то вже до осені він зріс до понад 18 мільярдів гривень. 

Зазначається, що наприкінці року сума трохи зменшилася, але на початок 2025 року українці винні МФО 15,77 мільярда гривень, що на 6,47 мільярда більше, ніж торік.

Так, середня сума мікропозики минулого року становила 6,2 тисячі гривень, що на 26% більше, ніж у 2023 році. 

Середня сума мікрокредитів. Інфографіка: ОпендатаботСередня сума мікрокредитів. Інфографіка: Опендатабот

Нагадаємо, що за перше півріччя 2024 року українці заборгували мікрофінансовим організаціям понад 14,5 мільярда гривень.

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