Жителі Миколаївщини, які втратили житло через війну, отримали ₴1,4 млрд на купівлю нового

Наслідки російських атак на Миколаїв 16 лютого 2025 року. Фото: «МикВісті»

У Миколаївській області мешканцям, чиє житло постраждало через російські обстріли, виплатили понад 456 мільйонів гривень. А більше тисячі громадян отримали сертифікати на понад 1,4 мільярда гривень для придбання нових осель.

Як повідомили в Миколаївській ОВА, із початку роботи державної програми «єВідновлення» надійшло 8914 заявок. Загалом комісії затвердили компенсації на суму понад 646 мільйонів для більш ніж 5,7 тисяч людей.

Перший платіж вже отримали 5336 заявників, ще 346 отримали другий транш у межах ремонту категорії Б. Загальна сума цих виплат перевищила 38 мільйонів гривень. Такий ремонт передбачає двоетапну компенсацію: 70% виплачується одразу, решта — після підтвердження використання першого траншу.

Окрім того, у межах окремої постанови уряду, 1155 громадян отримали сертифікати на придбання нового помешкання — на загальну суму понад 1,4 мільярда гривень. Ще 24 особи отримали грошову компенсацію для самостійного будівництва житла замість втраченого, на суму понад 34 мільйони гривень.

Раніше повідомлялось, що станом на грудень 2024 року миколаївці подали понад 3,6 тисяч заявок щодо пошкодженого майна за програмою «єВідновлення».