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Майно збанкрутілого «Херсонського хлібокомбінату» повторно виставлено на аукціон із зниженою ціною на 20%

Майно збанкрутілого Херсонського хлібокомбінату повторно виставили на аукціон. Фото: Prozorro. ПродажіМайно збанкрутілого Херсонського хлібокомбінату повторно виставили на аукціон. Фото: Prozorro. Продажі

У Херсоні повторно виставлено на аукціон майно хлібокомбінату, визнаного банкрутом у 2024 році. Початкова ціна лота складає 16,7 мільйона гривень.

Відповідний лот розміщений на платформі «Prozorro. Продажі».

До складу лота входять виробничі приміщення та обладнання хлібокомбінату, розташованого в Херсоні по вулиці 16 Східна. Об’єкти нерухомості, зокрема цехи, склади, адміністративні будівлі, котельня, а також спеціалізоване обладнання для хлібопекарської діяльності, перебували в експлуатації до 2021 року. Проте з того часу більшість об’єктів не використовувалася, а обладнання виявилося зношеним. 

Нерухомість зазнала серйозних пошкоджень через обстріли, що призвели до руйнування покрівель, вибитих вікон та інших дефектів.

Майно збанкрутілого Херсонського хлібокомбінату повторно виставили на аукціон. Фото: Prozorro. ПродажіМайно збанкрутілого Херсонського хлібокомбінату повторно виставили на аукціон. Фото: Prozorro. Продажі
Майно збанкрутілого Херсонського хлібокомбінату повторно виставили на аукціон. Фото: Prozorro. ПродажіМайно збанкрутілого Херсонського хлібокомбінату повторно виставили на аукціон. Фото: Prozorro. Продажі

В документах до лоту зазначено, що рішення про визнання ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» банкрутом було прийняте судом після того, як стало відомо про значну кредиторську заборгованість підприємства в розмірі 23 мільйонів 445 тисяч гривень при вартості активів у 9 мільйонів 592 тисячі гривень. Підприємство мало збиткову діяльність з 2021 по 2023 роки, а також не отримало жодних заяв від потенційних інвесторів з метою запобігання визнанню боржника банкрутом.

Майно збанкрутілого Херсонського хлібокомбінату повторно виставили на аукціон. Фото: Prozorro. ПродажіМайно збанкрутілого Херсонського хлібокомбінату повторно виставили на аукціон. Фото: Prozorro. Продажі
Майно збанкрутілого Херсонського хлібокомбінату повторно виставили на аукціон. Фото: Prozorro. ПродажіМайно збанкрутілого Херсонського хлібокомбінату повторно виставили на аукціон. Фото: Prozorro. Продажі

Перший аукціон зі стартовою ціною у 20,9 мільйона гривень не відбувся через відсутність учасників, тож ціна була знижена на 20%. Гарантійний внесок для участі в торгах складає 1,6 мільйона гривень.

Якщо повторний аукціон завершиться безрезультатно, буде проведений другий повторний аукціон із подальшим зниженням початкової ціни на 25% від початкової ціни першого повторного аукціону.

Майно збанкрутілого Херсонського хлібокомбінату повторно виставили на аукціон. Фото: Prozorro. ПродажіМайно збанкрутілого Херсонського хлібокомбінату повторно виставили на аукціон. Фото: Prozorro. Продажі
Майно збанкрутілого Херсонського хлібокомбінату повторно виставили на аукціон. Фото: Prozorro. ПродажіМайно збанкрутілого Херсонського хлібокомбінату повторно виставили на аукціон. Фото: Prozorro. Продажі

Раніше Херсонська обласна державна адміністрація повідомляла, що до повномасштабної війни Херсонський хлібокомбінат займав 40% ринку хліба і хлібобулочних виробів у регіоні. Підприємство було найбільшим роботодавцем і платником податків у Херсонській області. Після звільнення правобережжя Херсонської області підприємство не змогло відновити роботу.

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