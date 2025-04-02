На Херсонщині за ₴20,9 млн продають збанкрутілий хлібзавод

Покшоджений хлібокомбінат. Фото: соцмережі голови ОВА Олександра Прокудіна

Приватне акціонерне товариство «Херсонський хлібокомбінат», яке колись було одним із провідних роботодавців і найбільшим платником податків у регіоні, виставлене на продаж. Підприємство визнали банкрутом минулого року.

Дані про продаж опубліковані у системі «ProZorro.Продажі».

Аукціон, на якому продаватимуть майно, запланований на 4 квітня. Стартова ціна становить 20,9 мільйона гривень. До активів, що виставлені на продаж, входять виробничі та адміністративні приміщення площею понад 8 тисяч квадратних метрів, склади, гаражі, котельня, хлібопекарське обладнання, холодильні установки, комп’ютерна техніка та інші елементи виробничої інфраструктури.

Також вказується, що майно знаходиться в районі, який зазнає постійних обстрілів з боку російських, тому під час ознайомлення з майном покупців просять бути максимально обережними.

Одне з приміщень заводу. Фото: ProZorro.Продажі.

Херсонська обласна державна адміністрація повідомляла, що до повномасштабної війни Херсонський хлібокомбінат займав 40% ринку хліба і хлібобулочних виробів у регіоні. Підприємство було найбільшим роботодавцем і платником податків у Херсонській області. Після звільнення правобережжя Херсонської області підприємство не змогло відновити роботу.

На початку листопада 2024 року Господарський суд Одеської області оголосив ПрАТ «Херсонський хлібокомбінат» банкрутом і розпочав процедуру ліквідації. Ця інформація оприлюднена в судовому реєстрі.

За даними, підприємство накопичило кредиторську заборгованість у розмірі 23,45 мільйона гривень, тоді як загальна оцінка його активів складає лише 9,59 мільйона гривень. Відновити фінансову стабільність компанії виявилося неможливим через нестачу активів, коштів та зацікавлених інвесторів.

Нагадаємо, що Миколаївська міська рада планує продати 114 об’єктів комунального майна через аукціон. Серед них — колишні котельні, архітектурні пам’ятки та нежитлові приміщення.

Новий керівник фракції «Слуга народу» у Миколаївській міській раді Раміль Агабеков підтримує ініціативу виставити на продаж ці об’єкти, щоб зменшити фінансовий тягар міста, а вторгований прибуток направити військовим.