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Податківці Миколаївщини відзвітували, що після перевірок до бюджету донарахували ₴150 млн

Вулиця Соборна у Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»Вулиця Соборна у Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»

У першому кварталі 2025 року податкові аудитори Миколаївщини провели 220 перевірок, після чого до бюджету донарахували майже 154 мільйони гривень.

У Головному управлінні ДПС у Миколаївській області уточнили, що з цієї суми 130,6 мільйонів гривень — це кошти, нараховані за результатами перевірок як у поточному, так і в попередніх роках. Фактично погасили 14,6 мільйонів гривень донарахованих сум.

Податківці відзвітували, що для збільшення надходжень до бюджету також:

  • зменшили від’ємне значення на прибуток на 11,1 мільйон гривень; 
  • скоригували суму ПДВ, заявлену до бюджетного відшкодування, на 1,4 мільйони гривень; 
  • зменшили обсяг від’ємного значення ПДВ, що переходить у податковий кредит наступного періоду, на 6,6 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що за перший квартал цього року платники податків Миколаївської області перерахували до зведеного бюджету України майже 6,3 мільярда гривень. 

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