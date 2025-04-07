Податківці Миколаївщини відзвітували, що після перевірок до бюджету донарахували ₴150 млн
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- Світлана Іванченко
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18:35, 07 квітня, 2025
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У першому кварталі 2025 року податкові аудитори Миколаївщини провели 220 перевірок, після чого до бюджету донарахували майже 154 мільйони гривень.
У Головному управлінні ДПС у Миколаївській області уточнили, що з цієї суми 130,6 мільйонів гривень — це кошти, нараховані за результатами перевірок як у поточному, так і в попередніх роках. Фактично погасили 14,6 мільйонів гривень донарахованих сум.
Податківці відзвітували, що для збільшення надходжень до бюджету також:
- зменшили від’ємне значення на прибуток на 11,1 мільйон гривень;
- скоригували суму ПДВ, заявлену до бюджетного відшкодування, на 1,4 мільйони гривень;
- зменшили обсяг від’ємного значення ПДВ, що переходить у податковий кредит наступного періоду, на 6,6 мільйонів гривень.
Нагадаємо, що за перший квартал цього року платники податків Миколаївської області перерахували до зведеного бюджету України майже 6,3 мільярда гривень.
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