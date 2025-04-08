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Норвегія виділила Україні ще понад €400 млн на артилерійські боєприпаси

прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре та президент України Володимир Зеленський. Фото: уряд Норвегіїпрем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре та президент України Володимир Зеленський. Фото: уряд Норвегії

Норвегія виділяє понад 400 мільйонів євро для закупівлі артилерійських боєприпасів для України.

Про це йдеться на сайті уряду країни.

Основну частину коштів — 4 мільярди крон (334 мільйони євро) — спрямовано на чеську ініціативу щодо придбання снарядів для України. У 2024 році Норвегія також підтримувала цю ініціативу.

Ще 1 мільярд крон (83 мільйонів євро) буде передано до Європейського фонду миру для фінансування військової допомоги Україні, зокрема артилерійських боєприпасів.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре зазначив, що співпраця з ЄС у постачанні боєприпасів для України наразі посилюється, а підтримка України в її боротьбі за свободу стає пріоритетом для Європи.

Раніше повідомлялося, що Норвегія виділить один мільярд євро гуманітарної та цивільної допомоги Україні у 2025 році.

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