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У Мінфіні заявили, що інформація про загрозу для виплат військовим, неправдива

У Мінфіні заявили, що в бюджеті є гроші на всі виплати військовим. Ілюстраційне фото: «МикВісті»У Мінфіні заявили, що в бюджеті є гроші на всі виплати військовим. Ілюстраційне фото: «МикВісті»

У Міністерстві фінансів України заявили, що інформація в медіа про загрозу для виплат військовим, не відповідає дійсності.

Про це повідомили у відомстві, 8 квітня.

У заяві наголосили, що українські військові отримують та будуть отримувати грошове забезпечення згідно плану. Кошти на це передбачені у держбюджеті України на 2025 рік.

«Фінансування Збройних сил України є беззаперечним пріоритетом для Міністерства фінансів. Вже понад три роки повномасштабної війни проти РФ всі виплати військовим здійснюються вчасно та у повному обсязі. Так само буде і надалі. Зауважимо, що інформацію, яку поширили ЗМІ про загрозу виплат, не відповідає дійсності», — йдеться у заяві Міністерстві фінансів України.

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Раніше «Економічна правда» оприлюднила свій матеріал, у якому йшлося про те, що у бюджеті не вистачає грошей на війну і під загрозою зарплати військових наприкінці року.

За даними видання, від початку 2025 року Міністерство оборони перевиконує свій план з видатків.

«Державі знову не вистачає грошей на війну. Влада має збільшити видатки оборони на понад 200 млрд грн інакше військовослужбовці наприкінці року можуть залишитися без грошового забезпечення», — написало видання.

Співрозмовники «Економічна правда» в уряді та парламенті розповіли, що наразі держава наближає видатки Міністерство оборони. Через що наприкінці року їх може не вистачити на виплату грошового забезпечення військовим. Наближення видатків — це спосіб фінансування перевиконання витрат Міноборони зараз за рахунок коштів, які передбачені у майбутні періоди. Такі дії не потребують змін до закону про держбюджет, адже річний план видатків відомства залишається незмінним.

«Якщо говорити предметніше, то у січні-березні 2025 року Міноборони почало використовувати кошти, які заплановано використати в останні місяці року. Тобто за гроші, які мають піти на виплату грошового забезпечення військовим в жовтні-грудні, наразі закуповуються боєприпаси та інше озброєння», — йдеться у статті.

Нагадаємо, на Миколаївщині полковника Держприкордонслужби обвинувачують у службовій недбалості, через яку військова частина зазнала збитків на понад чотири мільйона гривень. Посадовець безпідставно погодив виплати військовослужбовцям, які не виконували бойові завдання.

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