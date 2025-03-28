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На Миколаївщині судитимуть прикордонника: погодив виплати військовим, які не виконували бойові завдання

Слідчі дії у справі полковника Держприкордонслужби, якого обвинувачують у службовій недбалості. Фото: Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіонуСлідчі дії у справі полковника Держприкордонслужби, якого обвинувачують у службовій недбалості. Фото: Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону

На Миколаївщині полковника Держприкордонслужби обвинувачують у службовій недбалості, через яку військова частина зазнала збитків на понад чотири мільйона гривень. Посадовець безпідставно погодив виплати військовослужбовцям, які не виконували бойові завдання.

За даними Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, у червні 2024 року обвинувачений доручив необізнаному військовослужбовцю підготувати документів на виплату.

А пізніше, не перевіривши інформацію, посадовець погодив наказ про виплати, у результаті чого 107 військовослужбовців, які в травні 2024 року не виконували бойових завдань, отримали по 100 тисяч гривень гривень замість передбачених законодавством 30 тисяч гривень. Військова частина зазнала збитків на понад 4,3 мільйона гривень.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині перед судом повстане заступник командира військової частини з тилу, якого обвинувачують у викраденні дизельного палива. Наразі йому загрожує до 15 років тюрми.

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