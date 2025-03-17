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На Миколаївщині судитимуть заступника командира, його обвинувачують у крадіжці палива

На Миколаївщині перед судом повстане заступник командира військової частини з тилу, якого обвинувачують у викраденні дизельного палива. Наразі йому загрожує до 15 років тюрми.

За інформацією Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, в період з квітня по вересень 2024 року, старший лейтенант викрадав дизельне паливо, призначене для потреб бойових підрозділів у Миколаївській та Харківській областях.

Речові докази у справі командира, підозрюваного у крадіжці палива. Фото: Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіонуРечові докази у справі командира, підозрюваного у крадіжці палива. Фото: Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону
Затримання підозрюваного у крадіжці палива. Фото: Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіонуЗатримання підозрюваного у крадіжці палива. Фото: Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону

Зазначається, що підозрюваний залучив двох підлеглих військовослужбовців. Вони переливали паливо у пластикові ємності, транспортували його та реалізовували місцевим фермерам. Загалом продали майже 13 тон дизелю на суму понад 800 тисяч гривень.

У вересні 2024 року підозрюваного затримали після отримання грошей за чергову партію пального. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі понад два мільйони гривень.

Раніше повідомлялось, що працівників локомотивного депо «Миколаїв» регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» підозрюють у крадіжці пального. Затримали заступника начальника, шістьох машиністів та помічника в депо.

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