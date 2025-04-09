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ЄС перерахував Україні ще €1 млрд від заморожених російських активів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та комісар ЄС з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс. Фото: Денис ШмигальПрем'єр-міністр України Денис Шмигаль та комісар ЄС з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс. Фото: Денис Шмигаль

Європейський Союз перерахував Україні ще один мільярд євро у межах ініціативи ERA (Extraordinary Revenue Acceleration). Кошти забезпечені доходами від заморожених російських активів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Денис Шмигаль розповів, що про транш оголосили під час його зустрічі з комісаром ЄС з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом у Брюсселі.

«Це третій транш в межах ініціативи G7, забезпечений доходами від заморожених російських активів. Кошти спрямуємо на пріоритетні видатки держбюджету. Загалом за програмою ERA європейські союзники надали Україні 5 млрд євро», — зазначив Денис Шмигаль.

За його словами, пріоритет України — повна конфіскація заморожених російських суверенних активів, які мають використати як ресурс для відбудови України. Загалом за програмою ERA європейські союзники надали Україні вже 5 мільярдів євро.

Раніше Україна отримала другий транш від Європейського Союзу від заморожених російських активів, в межах ініціативи ERA (Extraordinary Revenue Acceleration). 

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