ЄС перерахував Україні ще €1 млрд від заморожених російських активів
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- Даріна Мельничук
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15:44, 09 квітня, 2025
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Європейський Союз перерахував Україні ще один мільярд євро у межах ініціативи ERA (Extraordinary Revenue Acceleration). Кошти забезпечені доходами від заморожених російських активів.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Денис Шмигаль розповів, що про транш оголосили під час його зустрічі з комісаром ЄС з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом у Брюсселі.
«Це третій транш в межах ініціативи G7, забезпечений доходами від заморожених російських активів. Кошти спрямуємо на пріоритетні видатки держбюджету. Загалом за програмою ERA європейські союзники надали Україні 5 млрд євро», — зазначив Денис Шмигаль.
За його словами, пріоритет України — повна конфіскація заморожених російських суверенних активів, які мають використати як ресурс для відбудови України. Загалом за програмою ERA європейські союзники надали Україні вже 5 мільярдів євро.
Раніше Україна отримала другий транш від Європейського Союзу від заморожених російських активів, в межах ініціативи ERA (Extraordinary Revenue Acceleration).
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