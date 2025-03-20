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Україна отримала від ЄС другий транш від заморожених російських активів

Денис Шмигаль. Фото: пресслужба КабмінуДенис Шмигаль. Фото: пресслужба Кабміну

Україна отримала один мільярд євро від Європейського Союзу від заморожених російських активів, в межах ініціативи ERA (Extraordinary Revenue Acceleration). 

Як зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, кошти спрямують на пріоритетні видатки держбюджету.

«Від ЄС це вже другий транш, забезпечений доходами від заморожених російських активів. Кошти спрямуємо на пріоритетні видатки держбюджету. Загалом за ініціативою G7 європейські партнери надали Україні вже чотири мільярди євро», — повідомив прем’єр.

Нагадаємо, що Україна отримала транш від Канади обсягом 2,5 мільярда канадських доларів (1,7 мільярда доларів) з доходів від заморожених активів РФ у межах ініціативи G7 ERA.

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