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Україна отримала $1,7 млрд від заморожених російських активів, які передала Канада

Україна отримала 2,5 мільярда канадських доларів. Фото: Getty imagesУкраїна отримала 2,5 мільярда канадських доларів. Фото: Getty images

Україна отримала транш від Канади обсягом 2,5 мільярда канадських доларів (1,7 мільярда доларів) з доходів від заморожених активів РФ у межах ініціативи G7 ERA.

Про це повідомив у четвер, 13 березня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зазначається, що зазначені кошти спрямують на пріоритетні потреби державного бюджету.

«Це перший транш від Канади, яка загалом виділила 5 мільярдів канадських доларів на Extraordinary Revenue Acceleration, що передбачає надання Україні фінансових ресурсів за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Дякую Канаді та усім партнерам G7 за створення механізму, який змушує Росію до фінансової відповідальності за агресію», — зазначив він.

Нагадаємо, що минулого тижня в Україну надійшли перші кошти від Великої Британії, забезпечені доходами від заморожених російських активів.

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