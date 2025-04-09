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ЄІБ виділив Україні €300 млн на відновлення енергетики та інфраструктури

Підписання угоди в Брюсселі. Фото: Telegram/ Денис ШмигальПідписання угоди в Брюсселі. Фото: Telegram/ Денис Шмигаль

Європейський інвестиційний банк надасть Україні 300 мільйонів євро на відновлення енергетики та критичної інфраструктури.

Як повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, відповідні угоди підписали в Брюсселі під час зустрічі з президенткою ЄІБ Надією Кальвіно.

З 300 Мільйонів євро — 100 мільйонів євро банк надасть на інвестиції в централізоване опалення, покращення енергоефективності, закупівлю необхідного обладнання, зокрема установок для виробництва електроенергії або тепла.

Як раніше повідомлялося, що 100 мільйонів євро підуть на реалізацію проєктів, спрямованих на покращення водопостачання та водовідведення.

Ще 100 мільйонів євро Україна отримає на відновлення об’єктів водо-, теплопостачання та водовідведення, а також на модернізацію основних соціальних послуг у сферах освіти, охорони здоров’я та житловому секторі.

— Під час зустрічі обговорили з Надією Кальвіно реалізацію спільних проєктів та започаткування нових, зокрема у сфері транспорту, соціальної інфраструктури, енергоефективності та енергетики. Від початку повномасштабного вторгнення Росії ЄІБ мобілізував понад 2 мільярди євро екстреного фінансування, — додав Денис Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що в Україні у 2025 році загальний дефіцит фінансування потреб на відбудову становить майже десять мільярдів доларів.

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