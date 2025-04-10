Житло у Миколаєві дешевшає, в Одесі — дорожчає: скільки коштує 1-кімнатна у 2025 році

У 2025 році вторинний ринок однокімнатних квартир в Одесі та Миколаєві демонструє різні тенденції. Так, в Одесі середня ціна зросла на 10% і нині становить 39,5 тисячі доларів. Натомість у Миколаєві квартири цього типу подешевшали на 2%, і зараз коштують у середньому 20 тисяч доларів.

Про це свідчать аналітичні дані ЛУН, пишуть «МикВісті».

Середня ціна 1-кімнатної квартири станом на квітень 2025 року : Інфографіка ЛУН

Станом на квітень, у Дніпрі однокімнатні квартири подорожчали на 3%, і в середньому коштуватимуть 33 тисяч доларів. А у Харкові — на 5%, до 21 тисяча доларів. Найдорожче житло залишається у Львові — 65 тисяч доларів, Ужгороді — 64 тисячі доларів та Києві — 63 тисячі доларів.

Зазначимо, що в Одесі також на 10% подорожчали двокімнатні квартири — тепер їхня середня ціна становить 59 тисяч доларів. А також, трикімнатні, ціна, яких зросла до 80 тисяч доларів. У той же час у Миколаєві двокімнатну квартиру можна придбати в середньому за 30 тисяч доларів, а трикімнатні подешевшали на 1%, і коштують 41,5 тисячі доларів.

Середня ціна 2-кімнатної квартири станом на квітень 2025 року : Інфографіка ЛУН

Середня ціна 3-кімнатної квартири станом на квітень 2025 року : Інфографіка ЛУН

За підрахунками ЛУН та Work.ua за останні пів року показник доступності житла, а саме, співвідношення середньої зарплати до вартості квартири, поліпшився в більшості регіонів країни.

Слід зазначити, що цей показник різниться у Миколаєві та Одесі. Зокрема, у Миколаєві індекс становить 3,5 річних зарплат, що на 12% менше, ніж пів року тому. Це означає, що середньостатистичному мешканцю Миколаєва потрібно трохи більше трьох років зарплати, щоб придбати власну однокімнатну квартиру на вторинному ринку. В Одесі ситуація складніша — індекс доступності на рівні 6,1, і хоч він зменшився на 3%, все одно залишається вдвічі вищим, ніж у Миколаєві.

Показник доступності житла по Україні станом на квітень 2025 року : Інфографіка ЛУН

В столиці для купівлі середньої однокімнатної квартири знадобиться середній заробіток за 8 років, що на 5% менше, ніж пів року тому. У Львові за пів року цей індекс 6 знизився на 10%, а саме. до вартості середньої 1-кімнатної в еквіваленті 9,1 річних місцевих зарплат. Таке ж зниження в 10% спостерігалось і в Тернополі — при цьому в середньому вартість такого житла становила 6,1 місцевих річних зарплат.

Нагадаємо, що у березні 2025 року на Миколаївщині активізувався ринок оренди житла: кількість оголошень зросла на 13%, а попит — на 3%. Разом із цим зросли й ціни, особливо на двокімнатні квартири.