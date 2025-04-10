Модний дім Prada купив бренд Versace за майже $1,4 млрд

Модний дім Prada. Фото: REUTERS

Компанія Prada домовилася про придбання бренду Versace за 1,38 мільярди доларів, прагнучи посилити свій статус найбільшої модної групи Італії та обʼєднати два великі італійські модні будинки.

Про це пише СNN.

Видання зазначає, що Prada хоче розширюватися, навіть попри те, що попит на люксові речі у світі зараз слабшає. Versace при цьому працює в мінус. Це злиття посилює позиції Італії в модній індустрії, яку зараз контролюють переважно французькі компанії.

«Ми прагнемо продовжити спадщину Versace, відзначаючи та переосмислюючи її сміливу і непідвладну часу естетику», — сказав очільник Prada Патріціо Бертеллі.

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Ціна, яку платить Prada, значно нижча за ту, що свого часу (у 2018 році) заплатив Capri — тоді Versace коштував понад 2 мільярди доларів. Capri раніше був відомий як Michael Kors і придбав Versace у родини Версаче та інвестфонду Blackstone.

Цю угоду уклали на тлі складної ситуації на фондових ринках і побоювань глобальної рецесії через нові мита, які ввів президент США Дональд Трамп.

«У Versace величезний потенціал. Шлях буде довгим і вимагатиме дисциплінованого виконання і терпіння», — сказав генеральний директор Prada Андреа Герра.

Раніше, у 1990-х роках, Prada вже купувала бренди Helmut Lang і Jil Sander, але керівник компанії назвав ті угоди «стратегічними помилками». Компанія довго уникала великих покупок — аж до цієї угоди.

Нагадаємо, модний будинок Prada звинуватили в расизмі через ляльки в стилі blackface, які покупці виявили на аксесуарах компанії в одному з магазинів у Нью-Йорку.