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Служба відновлення планує витратити більше ₴26 млн на ремонт частини Інгульського мосту у Миколаєві

Інгульський міст у Миколаєві, липень 2020 року, фото: Андрій ДроновІнгульський міст у Миколаєві, липень 2020 року, фото: Андрій Дронов

На ремонт частини Інгульського мосту у Миколаєві планують витратити близько 26 мільйонів гривень до кінця 2025 року.  

Про це свідчать дані системи електронних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області оголосила тендер на експлуатаційне утримання Інгульського мосту. До переліку робіт входить зокрема заміна деформованих швів та дорожнього покриття мосту, встановлення 12 метрів нового перильного огородження та дорожніх знаків, а також нанесення розмітки. 

Ці роботи оцінили у 26,1 мільйона гривень. Однак сума робіт може зменшитись у разі, які учасники тендеру пропонуватимуть меншу вартість за послугу з утримання мосту.

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Підрядник повинен буде виконати ремонтні роботи до 20 грудня 2025 року та надати гарантію: 3 роки на асфальтобетонне покриття, 2 років на нові деформаційні шви та пів року на нанесену фарбою розмітку.

Наразі триває процес подачі тендерних пропозицій від майбутніх учасників, підрядника обиратимуть після 25 квітня. 

Інгульський міст у Миколаєві

З жовтня 2023 року Інгульський міст у Миколаєві знаходиться у державній власності. Тоді у міській раді повідомили, що не зможуть відремонтувати міст швидко.

Після цього Агентство відновлення анонсувало детальне обстеження Інгульського та Варварівського мостів. Ці роботи оцінили у 9,7 мільйона гривень. За ці кошти підрядник повинен визначити технічний стан мостів та підходів до них. А за результатами буде визначено умови експлуатації та допустиме навантаження.

А директор комунального підприємства «ЕЛУ Автодоріг» Віталій Шевченко запевняв, що Варварівський та Інгульський мости у Миколаєві настільки міцні, що їх «можна знести тільки ядерним вибухом».

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