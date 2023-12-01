Агентство відновлення найближчим часом планує провести детальне обстеження Інгульського та Варварівського мостів у Миколаєві.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм.

Як зазначає посадовець, це потрібно для того, щоб встановити фактичний стан мостів, залишковий ресурс, можливі навантаження. Він зазначив, що після обстеження будуть проведені необхідні заходи для їх ремонту чи реконструкції.

«Нещодавно Кабмін передав ці мости у державну власність. І ми, Агентство відновлення, хочемо професійно та системно підійти до вирішення питання розвантаження від транзитного транспорту мостів і міста Миколаєва загалом, перенести частину транспортного потоку за межі міста, а самі мости відремонтувати», — написав він.

Так, за словами Мустафи Найєма, для розвантаження від транзитного транспорту спільно з Японським агентством міжнародного співробітництва JICA планується будівництво автошляху в обхід Миколаєва.

Як відомо, загалом, на трасі М-14 «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ», що з'єднує Одеську та Миколаївську область, буде побудовано 3 нові шляхопроводи. Далі планують розпочати будівництво мостового переходу через Південний Буг.

За словами посадовця, час проїзду в обхід Миколаєва становитиме всього 8 хвилин, тоді як зараз через місто — 1 годину і навіть більше. Служба відновлення у Миколаївській області вже розробила техніко-економічне обґрунтування будівництва та замовила проєкт будівництва. Вже найближчим часом буде оголошено тендер на будівництво розвʼязки.

«Розумію, що хтось може сказати, що не на часі. Але інфраструктура рухає країну вперед, і такі проєкти вимагають часу. Щоб Україна була сильнішою і конкурентною завтра, треба дбати про це вже сьогодні. Поступово будемо робити реальним те, що здається неможливим», —пояснив Мустафа Найєм.

Зазначимо, що Уряд під час засідання 13 жовтня ухвалив рішення про передачу Інгульського та Південнобузького (Варварівського) мостів у Миколаєві до державної власності.

Варварівський міст

Варварівський міст у Миколаєві є частиною траси міжнародного значення М-14 «Одеса – Мелітополь – Новоазовськ» та на сьогоднішній день перебуває в аварійному стані. У лютому 2020 року розпочався процес передачі мосту з комунальної власності міста на баланс «Укравтодору», проте на сьогоднішній день він досі не завершений. Пов'язано це з тим, що для прийняття Варварівського мосту до державної власності Міністерство фінансів просить Миколаїв надати вартість реконструкції споруди. Для цього місту необхідно провести експертизу та замовити проектно-кошторисну документацію ремонту мосту, загальна вартість яких становить близько 20 мільйонів гривень. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у бюджеті міста коштів на це немає.

Про необхідність ремонту Варварівського мосту також знає президент Володимир Зеленський. У липні 2019 року глава держави повідомив, що вирішення проблеми Варварівського мосту – це першочергове завдання губернатора. Через чотири місяці під час брифінгу в Очакові Володимир Зеленський знову озвучив це питання. Тоді він змусив діючого тоді губернатора Миколаївщини Олександра Стадника пообіцяти відремонтувати Варварівський міст до кінця 2020 року.

Питанням передачі Варварівського мосту також зайнялася депутатка Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська. У липні 2021 року вона ініціювала нараду за участю міністра інфраструктури Олександра Кубракова, представниками Міністерства фінансів, «Укравтодору» та міської ради, аби розібратися у питанні передачі мосту. Однак і це не дало результату, оскільки через два місяці питання так і не було вирішено. Водночас, в «Укравтодорі» повідомили, що питання про виділення грошей на ремонт Варварівського мосту розглянуть тільки після його передачі в держвласність.

Інгульський та Широкобальський мости

Крім Варварівського мосту у лютому 2020 року депутати Миколаївської міської ради також схвалили передачу на баланс «Укравтодору» Інгульського та Широкобальського мостів. Віце-мер Миколаєва Сергій Коренєв повідомив, що у держвласність Широкобальський міст прийняти не можуть, тому що він не перебуває на трасі міжнародного значення. Тоді надати допомогу у пошуку коштів на ремонт був готовий народний депутат Олександр Гайду.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що у бюджеті міста немає грошей на ремонт Широкобальського переїзду у Корабельному районі. Проект капітального ремонту мосту передбачає вартість робіт у розмірі 115 мільйонів гривень. Проте вартість його реконструкції після проходження експертизи зросла до 165 мільйонів гривень.

Щодо Інгульського мосту, то через два роки після погодження передачі міськрадою, у липні 2021 року, віце-мер Сергій Коренєв повідомив, що місто досі не отримало відповіді від центральних органів влади щодо передачі Інгульського мосту у власність держави. У той же час народний депутат України від партії «Слуга народу» Олександр Гайду заявив, що передачу мосту на баланс «Укравтодору» призупинено до завершення всіх процедур по Варварівському мосту у Миколаєві.

Навесні цього року директор комунального підприємства «ЕЛУ Автодоріг» Віталій Шевченко запевнив, що Варварівський та Інгульський мости у Миколаєві настільки міцні, що їх «можна знести тільки ядерним вибухом».