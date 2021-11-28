Стоимость реконструкции Широкобальского моста в Николаеве после прохождения экспертизы выросла с 116 миллионов гривен до 165 миллионов гривен.

Об этом сказал народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Гайду в эфире программы «Диалог» на телеканале «Март».

Он рассказал, что по результатам переговоров с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым они договорились о выделении денег на проведение работ, однако поскольку проект реконструкции моста устарел, необходимо было провести его экспертизу.

— На сегодняшний день было проведено много переговоров о возможности выделения денег на ремонт этого моста. У города, к сожалению, таких сумм нет. Речь шла о 116 миллионах гривен – это та цифра, которая была по проектно-сметной документации. Я вел переговоры с бывшим руководителем «Укравтодора» Александром Кубраковым, мы продолжили этот разговор уже в его должности министра инфраструктуры. Была проведена огромная работа. В принципе, добро на выделение денег было получено, это прямая субвенция, которая никак не касаясь ни города, ни области. Но так получилось, что проект старый и надо было провести новую оценку, провести экспертизу. Экспертиза должна была закончится приблизительно в августе этого года, однако мы получили окончательный вариант только на этой неделе, – рассказал Александр Гайду.

По словам нардепа, деньги на реконструкцию моста должны были быть освоены в 2021 году, однако экспертиза проекта затянулась из-за чего средства выделены не были.

— Теперь вопрос о выделении денег, в моем понимании, туманный. Когда мы говорили о выделении денег, то они должны были быть освоены в этом году. Поэтому если бы в августе месяце мы получили экспертизу, начали подготовку к тендеру и начали работы, то теоретически мы могли бы завершить к концу года. Возможно, какой-то остаток перешел бы на следующий год. Актуальность утеряна. Было 116 миллионов, а экспертиза проекта показала, что 165 миллионов – стоимость металла, бетона подорожала, – добавил Александр Гайду.

Ранее мэр Александр Сенкевич рассказал НикВести, что в бюджете Николаева нет денег на ремонт Широкобальского переезда в Корабельном районе. Проект капитального ремонта моста предусматривает стоимость работ в размере 115 миллионов гривен.

Директор коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог» Виталий Шевченко рассказал, что конструкция Широкобальского моста находится в неплохом состоянии, однако он нуждается в капитальной замене покрытия.

Напомним, что в феврале 2020 года депутаты Николаевского городского совета одобрили передачу на баланс «Укравтодора» Варваровского, Ингульского и Широкобальского мостов. Вице-мэр Николаева Сергей Коренев сообщил, что Николаев до сих пор не получил ответ от центральных органов власти по поводу передачи Ингульского моста в собственность государства, а Широкобальский мост принять не могут, потому что он не находится на трассе международного значения. Тогда оказать помощь в поиске средств на ремонт был готов народный депутат Александр Гайду.