Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Гайду раскритиковал чиновников, которые приняли решение заказать разработку проекта реконструкции Дворца культуры «Молодежный» на 395 миллионов гривен.

Такое мнение он озвучил в эфире программы «Диалог» на телеканале «Март».

По мнению нардепа, из-за дорогостоящего проекта реконструкции ДК «Молодежный» работы по необходимо разбить на несколько частей для того, чтобы поэтапно выделять финансирование.

— Очень больной вопрос. Действительно, с директором ДК «Молодёжный» Юлией Захаровой мы по этому поводу неоднократно общались, но мы снова зашли в глухой угол. Основная проблема в том, что проект такой дорогостоящий. 395 миллионов гривен – вдумайтесь в эту цифру. Бюджет развития города Николаева немного больше 700 миллионов гривен. Я считаю, что было крайне безответственно со стороны чиновников придумать сделать такой дорогостоящий проект, который, в принципе, никогда не сможет выполниться. Конечно, были пути решения этого вопрос, сделать поэтапно проектирование и, соответственно, выделять деньги в меньшем объеме. Это можно было реализовать в какой-то период времени, например, взять пять лет и в рамках этого времени поэтапно делать это строительство. Но выделить такую сумму крайне сложно. Я общался с министром культуры, нынешним и предыдущим, чтобы узнать есть ли программы. У них таких программ нет и те программы, которые существуют, они необъемные по деньгам и вопрос строительства ДК там точно не рассматривается, – сказал Александр Гайду.

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Гайду

Он также добавил, что вскоре могут возникнуть очередные сложности с реализацией проекта реконструкции, поскольку он устарел и необходимо будет провести его корректировку.

— Я могу сказать только одно – мы будем продолжать бороться. Борьба продолжается. Главное, что меня в этом направлении поддерживает и мэр города Александр Сенкевич, и губернатор Виталий Ким. Может совместными усилиями мы толкнем с места этот вопрос. Однако я вижу некие трудности, которые могут ждать нас впереди. Во-первых, устарение этого проекта. К чему это может привести? Опять корректировка, опять экспертиза проекта. Это, опять же, стоит денег. Это все намного сложнее будет сделать, – сказал Александр Гайду.

Ранее сообщалось, что народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Гайду внес поправку в проект Госбюджета-2022 о выделении 395 миллионов гривен на реконструкцию ДК «Молодежный» в Николаеве, однако она про прошла голосование Верховной Радой. после этого Александр Гайду рассказал, что будет искать другие источники финансирования для завершения реконструкции ДК «Молодежный» в Николаеве.

Помимо этого, начальник управления культуры в Николаевском горсовете Юрий Любаров рассказал, что городская власть ожидает получения финансирования из Государственного фонда регионального развития для продолжения и завершения начатых работ по реконструкции ДК «Молодежный» в 2022 году. В то же время для окончания первоначального этапа ремонта Дворца культуры и его консервации требуется 30 миллионов 600 тысяч гривен.

Проект реконструкции ДК «Молодежный»

Напомним, в 2017 году было объявлено тендер на реконструкцию Дворца культуры «Молодежный» с ожидаемой стоимостью 93 миллиона 281 тысяча гривен. Подрядчиком по данному проекту была определена компания «Житлопромбуд-8» Григория Стерпула. Предприятие должно было выполнить работы до конца 2020 года за 90 миллионов гривен. Однако, работы так и не были выполнены.

В декабре 2019 года дворец культуры «Молодежный» дважды не сумев провести тендер по реконструкции своего здания с третьего раза заключил договор с той же компанией «Житлопромбуд-8» Григория Стерпула почти на 360 миллионов гривен. Согласно подписанному договору подрядчик должен выполнить все работы до 25 декабря 2023 года. Однако, в октябре 2020 года стало известно, что реконструкция Дворца культуры «Молодежный» выполнена всего на 7%.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявлял, что в бюджете Николаева нет денег на реконструкцию ДК «Молодежный» и он хочет, чтоб ремонт профинансировали за счет средств государственного бюджета.

В январе 2021 года стало известно, что профильная комиссия Николаевского горсовета хочет переделать проект реконструкции ДК «Молодежный» и уменьшить стоимость работ, так как считает трату 395 миллионов гривен нецелесообразной. Поскольку реконструкцию уже начали, глава комиссии Анна Норд предложила законсервировать часть здания или застелить фундамент, который заложили под будущий зал, покрытием для катания на роликах.

Директор дворца культуры «Молодежный» Юлия Захарова прокомментировала слова главы комиссии по культуре Анны Норд, предложившую заморозить проект реконструкции ДК, а заложенный под концертный зал фундамент застелить покрытием для катания на роликах.

В феврале 2021 года стало известно, что Николаевская областная прокуратура через суд пытается отменить проведенный тендер городским Дворцом культуры «Молодежный» на реконструкцию своего здания за 360 миллионов гривен, из-за отсутствия денег в городском бюджете на реализацию данного проекта.