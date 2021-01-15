Юлия Захарова

Директор дворца культуры «Молодежный» Юлия Захарова прокомментировала слова главы комиссии по культуре Анны Норд, предложившую заморозить проект реконструкции ДК, а заложенный под концертный зал фундамент застелить покрытием для катания на роликах.

Об этом она заявила в комментарии корреспонденту НикВести.

Как известно, ранее профильная комиссия Николаевского горсовета хочет переделать проект реконструкции ДК «Молодежный» и уменьшить стоимость работ, поскольку считает трату 395 миллионов гривен нецелесообразной. Поскольку реконструкцию уже начали, глава комиссии Анна Норд предложила «законсервировать» часть здания, где проводится ремонт, или застелить фундамент, который заложили под будущий зал, покрытием для катания на роликах.

Комментируя это, Юлия Захарова заявила, что позиция депутата Анны Норд демонстрирует ее неосведомленность в данном вопросе, поскольку предложение застелить фундамент покрытием для езды на роликах вытянет очередную сумму из городского бюджета, а проект реконструкции придется переделывать. Горсовет потеряет не только миллионы гривен, но и время, считает она.

— Я считаю, что это (прим, - заявление Норд) – нежелание разобраться в вопросе. Дело в том, что любая консервация ведет к разрушению. Получается, предложение создать маленький концертный зал – это совершенная бессмыслица и мало того, это еще миллион-полтора бюджетных средств, которые надо будет выбросить на проект. И еще год времени как минимум, если не два, потому что это проект, потом идет экспертиза, потом тендер. Я считаю, что это совершенный дилетантизм и нежелание разобраться в вопросе, - сказала Юлия Захарова.

Директор ДК «Молодежный» надеется, что у других депутатов будет другая позиция по данному вопросу. И перед тем как принимать окончательное решение, они найдут время, чтобы детально изучить данный вопрос.

— Я очень надеюсь, что все таки депутатский корпус будет разбираться в данном вопросе, а предложение от Анны Норд это какая-то шутка. Я не понимаю, как профессор и доктор наук может высказать такие поверхностные суждения, не разобравшись. Я думаю даже, что глава фракции Наш край не может поддержать такую позицию, - сказала Юлия Захарова.

Юлия Захарова добавила, что рядом с ДК «Молодежный» уже есть драйв-парк, где дети могут покататься и на роликах, и на велосипедах. Вскоре там установят и тренажеры, так что предложение застелить фундамент покрытием для езды на роликах – абсурдно вдвойне.

Фундамент для зала в ДК «Молодежный»/Скриншот мюзикла ТРК МАРТ

— Рядышком с нами уже есть альпин-парк и там дети катаются на роликах и на велосипедах. Будут добавляться какие-то тренажеры, потому что наши дети должны развиваться, а не сидеть в интернете, - подчеркнула Юлия Захарова.

Также директор ДК «Молодежный» поинтересовалась куда ей девать достижения и кубки воспитанников, которые занимаются в кружках дворца культуры.

— Учитывая количество детей на сегодняшний день, которые занимаются в ДК вокалом, хореографией, цирковым искусством, театральным искусством. У нас просто эти кубки, награды девать некуда. Ими можно отдельную стену выложить. У нас очень активные коллективы. Много народных коллективов, три только танцевальных. Народный хор на 56 человек. Анна Норд предлагает это выбросить все на улицу, - возмутилась Юлия Захарова.

Также Юлия Захарова прокомментировала заявление Анны Норд в социальной сети Facebook.

«И это говорит профессор!!! Доктор наук!!! Какой позор!», - написала Юлия Захарова в комментариях в публикации НикВести.

Напомним, что Николаевский городской дворец культуры «Молодежный», дважды не сумев провести тендер по реконструкции своего здания, в декабре 2019 года с третьего раза заключил договор со скандально известной компанией «Житлопромбуд-8» Григория Стерпула почти на 360 миллионов гривен.

Как известно, в 2017 году николаевский городской дворец культуры «Молодежный», директором которого является Юлия Захарова, провел тендер на реконструкцию ДК. Подрядчиком по данному проекту была определена компания «Житлопромбуд-8» Григория Стерпула. Предприятие должно было выполнить работы до конца 2020 года за 90 миллионов гривен.

Ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что в бюджете Николаева нет денег на реконструкцию ДК «Молодежный», он хочет, чтоб ремонт профинансировали за счет средств государственного бюджета.

На сегодняшний день реконструкция Дворца культуры «Молодежный» в Николаеве составляет 7%.