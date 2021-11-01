Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Гайду

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Александр Гайду внес поправку в проект Госбюджета-2022 о выделении 395 миллионов гривен на реконструкцию ДК «Молодежный» в Николаеве.

Соответствующая поправка содержится в таблице дополнений к законопроекту №6000 о государственном бюджете Украины на 2022 год, пишут НикВести.

В частности, Александр Гайду внес в законопроект о бюджете страны на следующий год поправку №2681, которая предусматривает субвенцию из государственного бюджета на реконструкцию Дворца культуры «Молодежный» в размере 395 миллионов гривен.

Стоит отметить, что данная поправка не была поддержана парламентским комитетом по вопросам бюджета, однако будет рассмотрена на пленарном заседании сессии Верховной Рады Украины, ближайшее из которых запланировано на вторник, 2 ноября.

Проект реконструкции ДК «Молодежный»

Ранее начальник управления культуры в Николаевском горсовете Юрий Любаров рассказал, что городская власть ожидает получения финансирования из Государственного фонда регионального развития для продолжения и завершения начатых работ по реконструкции ДК «Молодежный» в 2022 году. В то же время для окончания первоначального этапа ремонта Дворца культуры и его консервации требуется 30 миллионов 600 тысяч гривен.

Напомним, в 2017 году было объявлено тендер на реконструкцию Дворца культуры «Молодежный» с ожидаемой стоимостью 93 миллиона 281 тысяча гривен. Подрядчиком по данному проекту была определена компания «Житлопромбуд-8» Григория Стерпула. Предприятие должно было выполнить работы до конца 2020 года за 90 миллионов гривен. Однако, работы так и не были выполнены.

В декабре 2019 года дворец культуры «Молодежный» дважды не сумев провести тендер по реконструкции своего здания с третьего раза заключил договор с той же компанией «Житлопромбуд-8» Григория Стерпула почти на 360 миллионов гривен. Согласно подписанному договору подрядчик должен выполнить все работы до 25 декабря 2023 года. Однако, в октябре 2020 года стало известно, что реконструкция Дворца культуры «Молодежный» выполнена всего на 7%.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявлял, что в бюджете Николаева нет денег на реконструкцию ДК «Молодежный» и он хочет, чтоб ремонт профинансировали за счет средств государственного бюджета.

В январе 2021 года стало известно, что профильная комиссия Николаевского горсовета хочет переделать проект реконструкции ДК «Молодежный» и уменьшить стоимость работ, так как считает трату 395 миллионов гривен нецелесообразной. Поскольку реконструкцию уже начали, глава комиссии Анна Норд предложила законсервировать часть здания или застелить фундамент, который заложили под будущий зал, покрытием для катания на роликах.

Директор дворца культуры «Молодежный» Юлия Захарова прокомментировала слова главы комиссии по культуре Анны Норд, предложившую заморозить проект реконструкции ДК, а заложенный под концертный зал фундамент застелить покрытием для катания на роликах.

В феврале 2021 года стало известно, что Николаевская областная прокуратура через суд пытается отменить проведенный тендер городским Дворцом культуры «Молодежный» на реконструкцию своего здания за 360 миллионов гривен, из-за отсутствия денег в городском бюджете на реализацию данного проекта.