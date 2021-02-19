Для окончания первоначального этапа ремонта Дворца культуры «Молодежный» и его консервации требуется 30 миллионов 600 тысяч гривен.

Об этом 16 февраля на заседании постоянной комиссии по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры, туризма, молодежи и спорта Николаевского горсовета сообщил начальник управления культуры Юрий Любаров, - пишут НикВести.

По его словам, для того, чтобы на время приостановить работы по реконструкции ДК, необходимо завершить первоначальный этап строительных работ, а также предпринять необходимые меры для консервации объекта.

— Нами проделана работа с проектировщиком, который нам доложил в каком состоянии находятся работы, когда они будут исполнены и что нужно для того, чтобы или законсервировать, или достроить в первую очередь. Стоимость работ составляет 30,6 миллионов гривен. Это если доделать первоочередные работы и законсервировать на определенное время, - отчитался Юрий Любаров.

Проект реконструкции ДК "Молодежный"

Он рассказал, что городская власть ожидает получения финансирования из Государственного фонда регионального развития для продолжения и завершения начатых работ. Сначала этот проект должен быть рассмотрен региональной комиссией при Николаевской ОГА по отбору проектов ГФРР.

— Мы уже подали этот проект на конкурсную комиссию, региональную ГФРР, мы завершаем подготовку всех документов и надеемся, что область рассмотрит наш проект и он будет направлен на киевскую национальную комиссию ГФРР. Будем ожидать финансирования также от государства, - резюмировал Юрий Любаров.

Фундамент для зала в ДК «Молодежный»/Скриншот мюзикла ТРК МАРТ

Ранее сообщалось, что профильная комиссия Николаевского горсовета хочет переделать проект реконструкции ДК «Молодежный» и уменьшить стоимость работ, поскольку считает трату 395 миллионов гривен нецелесообразной. Поскольку реконструкцию уже начали, глава комиссии Анна Норд предложила законсервировать часть здания или застелить фундамент, который заложили под будущий зал, покрытием для катания на роликах.

Напомним, что Николаевский городской дворец культуры «Молодежный», дважды не сумев провести тендер по реконструкции своего здания, в декабре 2019 года с третьего раза заключил договор со скандально известной компанией «Житлопромбуд-8» Григория Стерпула почти на 360 миллионов гривен.

Как известно, в 2017 году николаевский городской дворец культуры «Молодежный», директором которого является Юлия Захарова, провел тендер на реконструкцию ДК. Подрядчиком по данному проекту была определена компания «Житлопромбуд-8» Григория Стерпула. Предприятие должно было выполнить работы до конца 2020 года за 90 миллионов гривен.

Ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что в бюджете Николаева нет денег на реконструкцию ДК «Молодежный», он хочет, чтоб ремонт профинансировали за счет средств государственного бюджета.

На сегодняшний день реконструкция Дворца культуры «Молодежный» в Николаеве составляет 7%.