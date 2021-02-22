Об этом он заявил в комментарии изданию Шиповник .

Начальник управления культуры в Николаевском горсовете Юрий Любаров рассказал, что городская власть ожидает получения финансирования из Государственного фонда регионального развития для продолжения и завершения начатых работ по реконструкции ДК «Молодежный» в 2022 году.

По словам Юрия Любарова, проект реконструкции дома культуры будет вынесен на рассмотрение комиссии, которая утверждает объекты, которые будут финансироваться за счет ГФРР, только весной 2021 года.

— Вы слышали слова главы Николаевской областной администрации относительно финансирования на 2021 год, а мы сформировали проект на 2022 год. Сейчас не хватает еще некоторых документов, они готовятся, ждем и мечтаем, что в апреле региональная комиссия утвердит проект, и тогда мы сможем выйти на всеукраинскую конкурсную комиссию. Это будет финансирование 2022 года, потому городу гарантию софинансирования на 10% от общей стоимости дают тоже в следующем году, — заявил Юрий Любаров.

Как известно, в 2017 году николаевский городской дворец культуры «Молодежный», директором которого является Юлия Захарова, провел тендер на реконструкцию ДК. Подрядчиком по данному проекту была определена компания «Житлопромбуд-8» Григория Стерпула. Предприятие должно было выполнить работы до конца 2020 года за 90 миллионов гривен. Однако, работы так и не были выполнены.

В декабре 2019 года дворец культуры «Молодежный» дважды не сумев провести тендер по реконструкции своего здания с третьего раза заключил договор с той же компанией «Житлопромбуд-8» Григория Стерпула почти на 360 миллионов гривен. Согласно подписанному договору подрядчик должен выполнить все работы до 25 декабря 2023 года.

Фундамент для зала в ДК «Молодежный»/Скриншот мюзикла ТРК МАРТ

Однако, в октябре 2020 года стало известно, что реконструкция Дворца культуры «Молодежный» в Николаеве выполнена всего на 7%.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявлял, что в бюджете Николаева нет денег на реконструкцию ДК «Молодежный», он хочет, чтоб ремонт профинансировали за счет средств государственного бюджета.

Также напомним, что 15 января 2021 года стало известно, что профильная комиссия Николаевского горсовета хочет переделать проект реконструкции ДК «Молодежный» и уменьшить стоимость работ, поскольку считает трату 395 миллионов гривен нецелесообразной. Поскольку реконструкцию уже начали, глава комиссии Анна Норд предложила законсервировать часть здания или застелить фундамент, который заложили под будущий зал, покрытием для катания на роликах.

Директор дворца культуры «Молодежный» Юлия Захарова прокомментировала слова главы комиссии по культуре Анны Норд, предложившую заморозить проект реконструкции ДК, а заложенный под концертный зал фундамент застелить покрытием для катания на роликах.

22 февраля 2021 года стало известно, что Николаевская областная прокуратура через суд пытается отменить проведенный тендер Николаевским городским дворцом культуры «Молодежный» на реконструкцию своего здания за 360 миллионов гривен, из-за отсутствия денег в городском бюджете на реализацию данного проекта.