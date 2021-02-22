Николаевская областная прокуратура через суд пытается отменить проведенный тендер Николаевским городским дворцом культуры «Молодежный» на реконструкцию своего здания за 360 миллионов гривен, из-за отсутствия денег в городском бюджете на реализацию данного проекта.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Николаевской области.

Отмечается, что в четверг, 18 февраля Юго-Западный апелляционный хозяйственный суд рассмотрев иск прокуратуры и принял решение отменить постановление Хозяйственного суда Николаевской области, который оставил без рассмотрения иск прокурора о признании недействительной процедуры закупки и подписания договора по реконструкции дворца культуры «Молодежный» за 358 миллионов 200 тысяч гривен.

В прокуратуре утверждают, что обратились в суд с просьбой отменить тендер по той причине, что дворец «Молодежный» провел закупку работ по реконструкции своего здания без наличия на то необходимой суммы денег в городском бюджете, а также без утверждения в установленном законодательством порядке проектно-сметной документации.

— Николаевский городской совет в 2020-2022 годах на реконструкцию этого дворца предусмотрел, но не выделил около 7 миллионов гривен, что составляет лишь 2% от суммы взятых дворцом культуры обязательств, — говорится в сообщении.

Проект реконструкции ДК «Молодежный»

Также отмечается, что Николаевский городской совет, который является законным представителем интересов территориальной общины города, несмотря на указанные нарушения, никаких мер к их устранению не предпринимал. Более того, при рассмотрении дела судом, представитель городского совета обратился с ходатайством об оставлении иска прокурора без рассмотрения.

— При этом, согласно многочисленным публикациям в СМИ, профильная комиссия городского совета показала отсутствие средств на реализацию указанного проекта, то есть невозможность полной и своевременной оплаты работ по оспариваемым договором. Поэтому, негосударственная и необоснованная позиция уполномоченного органа вызвала затягивание судебного процесса и необходимость дополнительных бюджетных расходов, связанных с апелляционным обжалованием указанного судебного решения, — отметили в пресс-службе.

Как известно, в 2017 году николаевский городской дворец культуры «Молодежный», директором которого является Юлия Захарова, провел тендер на реконструкцию ДК. Подрядчиком по данному проекту была определена компания «Житлопромбуд-8» Григория Стерпула. Предприятие должно было выполнить работы до конца 2020 года за 90 миллионов гривен. Однако, работы так и не были выполнены.

В декабре 2019 года дворец культуры «Молодежный» дважды не сумев провести тендер по реконструкции своего здания с третьего раза заключил договор с той же компанией «Житлопромбуд-8» Григория Стерпула почти на 360 миллионов гривен. Согласно подписанному договору подрядчик должен выполнить все работы до 25 декабря 2023 года.

Фундамент для зала в ДК «Молодежный»/Скриншот мюзикла ТРК МАРТ

Однако, в октябре 2020 года стало известно, что реконструкция Дворца культуры «Молодежный» в Николаеве выполнена всего на 7%.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявлял, что в бюджете Николаева нет денег на реконструкцию ДК «Молодежный», он хочет, чтоб ремонт профинансировали за счет средств государственного бюджета.

Также напомним, что 15 января 2021 года стало известно, что профильная комиссия Николаевского горсовета хочет переделать проект реконструкции ДК «Молодежный» и уменьшить стоимость работ, поскольку считает трату 395 миллионов гривен нецелесообразной. Поскольку реконструкцию уже начали, глава комиссии Анна Норд предложила законсервировать часть здания или застелить фундамент, который заложили под будущий зал, покрытием для катания на роликах.

Директор дворца культуры «Молодежный» Юлия Захарова прокомментировала слова главы комиссии по культуре Анны Норд, предложившую заморозить проект реконструкции ДК, а заложенный под концертный зал фундамент застелить покрытием для катания на роликах.