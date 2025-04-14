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Україна готова купити у США 10 систем Patriot за $15 млрд, — Зеленський

Система Patriot. Ілюстративне фото: WikipediaСистема Patriot. Ілюстративне фото: Wikipedia

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність купити у США десять систем ППО Patriot за 15 мільярдів доларів, а європейські партнери готові допомогти з фінансуванням.

Про це він сказав в інтерв’ю CBS та зазначив, що Україна так не отримала додаткові системи Patriot, обіцяні на саміті НАТО у Вашингтоні.

— Я поважаю вибір США, але коли США нам такі системи не дали, або не продали, ми готові на будь-який формат, питання не в грошах, — сказав президент.

За його словами, деякі європейські партнери готові фінансувати закупку цих систем.

— Але США кажуть, що сьогодні немає можливості. Але в цей час вони продають такі системи, наприклад, Ізраїлю. Я не кажу, що Ізраїлю вони не потрібні, але якщо ми партнери, невже не можна знайти можливість захистити Україну? — відзначив Володимир Зеленський.

Він розповів, що виклав різні можливі варіанти у розмові з президентом Дональдом Трампом.

— Є система Patriot, і у вас їх багато, і у вас є виробництво, є кілька кроків, як захистити Україну. Крок номер один: одна система, яка коштує півтора мільярда доларів, ми готові купити хоча б десять систем, щоб закрити деякі міста, тільки цивільних, центри міст, там, де скупчення людей. Це 15 мільярдів. Ми готові заплатити ці 15 мільярдів. Ми знайдемо ці гроші, і все будемо сплачувати, — сказав він.

Другий варіант, за його словами, — це ліцензії на виробництво систем і відповідних ракет, і він просив про це нинішню і попередню адміністрацію США.

Також Зеленський згадав про країни на Близькому Сході, в Європі, Азії де розміщені американські системи Patriot і де немає військових дій, які могли б передати в України.

— Ми були готові отримати їх навіть в оренду. Форматів, як це забезпечити багато. Потрібне бажання, — додав Володимир Зеленський.

Раніше, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив, що вони надають Україні три пускові установки зенітних ракетних комплексів Patriot для посилення протиповітряної оборони. 

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