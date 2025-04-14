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На Миколаївщині 107 людей вказали у деклараціях більше мільйона гривень

На Миколаївщині 107 людей вказали у деклараціях більше мільйона гривень, фото: «МикВісті»На Миколаївщині 107 людей вказали у деклараціях більше мільйона гривень, фото: «МикВісті»

У Миколаївській області, під час подання декларацій про доходи за 2024 рік, вже нарахували 107 гривневих мільйонерів.

Загалом мешканці області подали майже 1200 декларацій. За підрахунками, мають сплатити до бюджету близько 18,7 мільйона гривень податку на доходи та ще 3,5 мільйона гривень військового збору.

Мільйонери задекларували 11,5 мільйона податку та понад 1,3 мільйона військового збору. Часто джерелом їхніх доходів були продаж нерухомості, автомобілів або прибутки з-за кордону.

Нагадаємо, що у першому кварталі 2025 року податкові аудитори Миколаївщини провели 220 перевірок, після чого до бюджету донарахували майже 154 мільйони гривень.

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