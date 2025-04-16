У 2025 році через порти Одещини перевали майже 21 млн тонн вантажів

Державне підприємство «Одеський порт». Фото: з офіційного сайту

За перший квартал цього року українські порти перевалили 23 мільйони тонн вантажів. 90% через порти Одещини.

Про це повідомили у Адміністрації морських портів України.

Найбільші обсяги перевалки традиційно зосереджені у портах Великої Одеси, які разом перевалили 20,7 мільйонів тонн. Зокрема, порт Південний — 10,6 мільйонів тонн, Чорноморський порт — 6,6 мільйонів тонн та Одеський порт — 3,5 мільйони тонн.

Порти Дунайського регіону, Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ, обробили понад 2,3 мільйони тонн вантажів.

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Для порівняння, у першому кварталі 2024 року українські порти перевалили 27,8 мільйонів тонн, це на 4,8 мільйонів тонн більше, ніж цьогоріч.

У відомстві пояснюють спад обсягів зменшенням посівних площ та кризою у традиційно експортноорієнтованих галузях, зокрема у металургії. До повномасштабного вторгнення металургійний сектор експортував до 80% своєї продукції.

Крім того, на глобальному рівні спостерігається загальне зниження вантажообігу через економічну нестабільність, логістичні збої та воєнні ризики в регіоні.

«Попри складні умови, українські порти продовжують виконувати критичну роль у забезпеченні експорту, імпорту та економічної стабільності. Завдяки стійкості працівників портовий сектор тримає свій логістичний фронт», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що компанія «Нібулон» звернулася до міжнародної спільноти із закликом зробити відкриття портів Миколаєва та Херсона ключовою умовою будь-яких домовленостей щодо безпеки судноплавства в Чорному морі.