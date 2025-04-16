У 2025 році через порти Одещини перевали майже 21 млн тонн вантажів
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
12:41, 16 квітня, 2025
-
За перший квартал цього року українські порти перевалили 23 мільйони тонн вантажів. 90% через порти Одещини.
Про це повідомили у Адміністрації морських портів України.
Найбільші обсяги перевалки традиційно зосереджені у портах Великої Одеси, які разом перевалили 20,7 мільйонів тонн. Зокрема, порт Південний — 10,6 мільйонів тонн, Чорноморський порт — 6,6 мільйонів тонн та Одеський порт — 3,5 мільйони тонн.
Порти Дунайського регіону, Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ, обробили понад 2,3 мільйони тонн вантажів.
Для порівняння, у першому кварталі 2024 року українські порти перевалили 27,8 мільйонів тонн, це на 4,8 мільйонів тонн більше, ніж цьогоріч.
У відомстві пояснюють спад обсягів зменшенням посівних площ та кризою у традиційно експортноорієнтованих галузях, зокрема у металургії. До повномасштабного вторгнення металургійний сектор експортував до 80% своєї продукції.
Крім того, на глобальному рівні спостерігається загальне зниження вантажообігу через економічну нестабільність, логістичні збої та воєнні ризики в регіоні.
«Попри складні умови, українські порти продовжують виконувати критичну роль у забезпеченні експорту, імпорту та економічної стабільності. Завдяки стійкості працівників портовий сектор тримає свій логістичний фронт», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що компанія «Нібулон» звернулася до міжнародної спільноти із закликом зробити відкриття портів Миколаєва та Херсона ключовою умовою будь-яких домовленостей щодо безпеки судноплавства в Чорному морі.
Останні новини про: Бізнес та економіка