Нібулон закликав відкрити порт Миколаєва «без жодних компромісів щодо суверенітету»

Порт на території Миколаєва, жовтень 2020 року, архівне фото «МикВісті»

Компанія «Нібулон» звернулася до міжнародної спільноти із закликом зробити відкриття портів Миколаєва та Херсона ключовою умовою будь-яких домовленостей щодо безпеки судноплавства в Чорному морі.

У компанії наголосили, що до повномасштабного вторгнення ці порти були важливими для українського аграрного експорту.

За їх словами, блокада портів Миколаєва та Херсона паралізувала торгівлю Півдня України, заблокувала понад 100 суден, зупинила економічне відновлення регіонів і посилила глобальну продовольчу кризу.

«Ми звертаємося до дипломатичних місій, міжнародних організацій і партнерів: Розблокування українських портів має відбутися на основі міжнародного права, з гарантіями свободи торгівлі, поваги до суверенітету України та без жодного контролю з боку агресора», — йдеться в повідомленні.

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Компанія закликає дипломатів і міжнародні організації домагатися розблокування портів на основі міжнародного права. Українські порти мають працювати в інтересах України та світової продовольчої безпеки.

Раніше очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що миколаївські порти готові «хоч завтра» відновити свою роботу.

Слід зазначити, що миколаївські порти 20 січня відвідали посол Франції в Україні Гаель Весьєр та голова Регіонального центру Східної Європи Європейського інвестиційного банку Крістіна Мікулова. Зокрема, компанії «Нібулон», «Агроф'южн» та «Кернел».

Відповідаючи на питання кореспондента «МикВісті», посол Гаель Весьєр сказав, що порти дозволять Миколаєву розвиватися і у майбутньому очікується «дуже потужний ривок вперед».

Миколаївські порти і війна

Наразі морські порти Миколаївської області на 90% готові до експорту зерна, але без згоди росіян «зерновий коридор» не зможе функціонувати, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Адже Росія продовжує щоденно обстрілювати Очаків з території Кінбурнської коси, оскільки намагається зірвати включення миколаївських портів до «зернової угоди», повідомляли в Силах оборони півдня.

Ще влітку 2023 року Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту розширити «зерновий коридор» на миколаївські порти. Водночас голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що морські порти Миколаївської області на 90% готові до експорту зерна, але без згоди росіян зерновий коридор не зможе функціонувати.

Як відомо, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Росія не перешкоджатиме виходу турецьких суден з Миколаївського морпорту та «Ольвії». До виходу з миколаївських портів готуються 29 суден.

У листопаді 2022 року українська сторона офіційно звернулася до партнерів з ініціативи безпечного транспортування агропродукції через Чорне море із пропозицією продовжити ініціативу мінімум на 1 рік та приєднати до неї порт Миколаїв.

А у липні 2023 року у Кремлі заявили про зупинення дії «зернової угоди», укладеної за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року, яка дала змогу розблокувати три українські порти для експорту продовольства. З того часу Росія почала завдавати масованих ударів по портовій і зерновій інфраструктурі України, атакуючи Одесу, Миколаїв та інші портові міста.

Водночас показники серпневого експорту зернових з України у 2023 році знаходились на рівні довоєнних показників експорту зерна Миколаївським морським торговельним портом. До прикладу, впродовж 2021 року порт експортував близько 12 мільйонів тонн зернових.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів, що для захисту від російських окупантів судноплавства у Чорному морі потрібно розгорнути зенітні ракетні комплекси уздовж узбережжя від Миколаєва до Рені.