Морские порты Николаевской области на 90% готовы к экспорту зерна, но без согласия россиян «зерновой коридор» не сможет функционировать.

Об этом на брифинге сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким подчеркнул, что увольнение Кинбурнской косы поможет начать работу «зернового коридора.

— Сейчас Николаевские порты и операторы на 90% готовы к работе по «зерновому коридору». Но увольнение Кинбурнской косы – это дополнительный фактор, который может открыть эту возможность. Первый и основной – это согласие россиян, чтобы порты Николаевщины заработали. Потому что мы не стреляем по своим кораблям, опасность идет от россиян, обстрелявших баржи, пытавшихся выходить из николаевского порта в сторону Одессы, – сообщил Ким.

Следует отметить, что «Зерновым коридором» с начала августа 2022 по 5 января 2023 прошло 626 судов.