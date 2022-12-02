Деокупация Кинбурнской косы от войск РФ позволит расширить «зерновой коридор» на николаевские порты.

Об этом в интервью «Ліга.net» сообщил глава Николаевской ОВ Виталий Ким.

По его словам, освобождение полуострова поможет позволит сделать невозможным российские обстрелы судов, которые потенциально будут проходить по проливу.

— Географически Кинбурнская коса очень близко подходит к Очаковской общине . И через этот пролив есть прямое мероприятие в морские порты Николаевщины. То есть это позволит исключить возможность обстрела легким оружием, ПТРК, минометными и артиллерийскими снарядами судов, которые будут потенциально проходить зерновым коридором . С военной точки зрения даже маленький клочок в море дает нам дополнительную дистанцию, как остров Змеиный или наш Майский (искусственный остров в Черном море, насыпанный между Кинбурнской косой и Очаковским мысом, на входе в Днепровско-Бугский лиман, – прим.). Потому что в море – огромные открытые просторы, там это очень важно, – рассказал Виталий Ким.

Контроль над Кинбурном также позволит увеличить военно-морскую активность и контролировать ряд портов, добавил Виталий Ким.

— Николаевского, конечно. И у нас еще есть дальше по Южному Бугу порты – Новоодесский и Вознесенский, они смогут работать. Да еще терминалы того же Нибулона (крупная зерноторговая компания – прим.), расположенные выше по реке Южный Буг, – говорит он.

Он также добавил, что деоккупация Кинбурнской косы также необходима жителям Очакова, которые сейчас живут под российскими обстрелами.

— В первую очередь - для безопасности Николаевской области и конкретно Очаковской общины, которая сейчас живет не как на освобожденной территории, а под всегда возможными обстрелами России, - говорит Виталий Ким.

Глава ОВА также считает, что увольнение Кибнурна не может стать плацдармом для дальнейшей деоккупации юга, поскольку это «выход, которым сложно воспользоваться»: «Она будет заминирована и под огнем».

Как известно, в Николаевской области остаются оккупированными всего три населенных пункта , которые находятся на территории Кинбурнской косы.

Ранее сообщалось, что на Кинбурнской косе Силы обороны Украины продолжают боевую работу по освобождению этой территории, военная операция проводится в режиме тишины.

Недавно глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что увольнение Кинбурнской косы – это вопрос времени, «еще и не очень большого».

Ранее Наталья Гуменюк сообщила, что Кинбурнская коса также будет освобождена от российских оккупантов. Пока это единственная территория Николаевской области, которая еще находится под российской оккупацией.

Также сообщалось, что вооруженные силы поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и техники россиян на Кинбурнской косе.

Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать и минировать заповедную территорию Кинбурнского полуострова. Почти ежедневно на минах там взрываются дикие животные, есть случаи человеческих жертв. Об этом говорится в статье "НикВести» «На грани уничтожения: Как заповедная Кинбурнская коса страдает от действий оккупантов».