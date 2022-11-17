Украинская сторона официально обратилась к партнерам по инициативе безопасной транспортировки агропродукции через Черное море с предложением продлить инициативу минимум на 1 год и присоединить к ней порт Николаев.

Сейчас ожидают их ответ, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Также он отметил, что «зерновое соглашение» продлили еще на 120 дней. Это решение было принято сегодня в Стамбуле. Гарантами выполнения Инициативы остались Организация Объединенных Наций и Турция.

«С первого августа, начала работы зерновой Инициативы и по сей день Украина экспортировала более 11 миллионов тонн агропродукции в 38 стран мира. Это значительный объем, но недостаточный. У мирового рынка нет возможности заменить украинскую агропродукцию в ближайшей перспективе. Вместе с тем, возможно увеличить объемы нашей продовольствия для мира», — написал он.

Напомним, на саммите G20 Президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить зерновое соглашение на порты Николаева и «Ольвия» в Николаевской области.

Отметим, что Николаев не мог присоединиться к «зерновому соглашению» из-за близости к фронту. Ранее сообщалось, что этот вопрос будет рассмотрен только в случае существенных изменений в южном направлении по линии столкновения.

Украинская армия с начала прошлой недели освободила на юге 179 населенных пунктов. В общей сложности под украинский контроль вернули 4,5 тысячи квадратных километров территории.

В последние дни Силы обороны юга достигли значительных успехов по деоккупации Николаевской и Херсонской областей. 10 ноября была освобождена Снегиревка Николаевской области, а 11 ноября — Херсон и часть Херсонской области на правом берегу Днепра. Эти территории были оккупированы российской армией с марта 2022 года.

Таким образом, Николаев наконец-то лишился статуса прифронтового города.