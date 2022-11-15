Президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить зерновое соглашение на порты Николаева и Ольвия в Николаевской области.

Об этом он сказал, выступая перед участниками саммита «Группы двадцати».

Президент также отметил, что соглашение по экспорту зерна из Украины должно приобрести бессрочный характер.

— Благодаря мощному участию ООН, Турции и других партнеров, мы показали, как сотрудничество нескольких может вернуть продовольственную безопасность многим. Я считаю, что наша экспортная зерновая инициатива заслуживает бессрочного продления, независимо от того, когда закончится война. Право на еду – это фундаментальное право каждого человека в мире, – сказал он.

Владимир Зеленский добавил, что Украина может нарастить экспорт еще на миллион тонн ежемесячно. Для этого необходимо включить в зерновое соглашение порты Николаева и «Ольвия» в Николаевской области

— Украина с июля экспортировала более 10 миллионов тонн продовольствия по морскому пути. Можем нарастить экспорт еще на миллион тонн ежемесячно. Для этого я предлагаю расширить экспортную зерновую инициативу на другие наши порты, в частности, на порты Николаева и Ольвия в Николаевской области, — сказал Владимир Зеленский.

Также он призвал все страны, в частности, лидеров G19 (G20 за исключением РФ — прим.), присоединиться к инициативе с помощью продовольствием беднейшим.

— Эта инициатива – Grain From Ukraine – уже нами начата. И первое судно Nord Vind выходит в Эфиопию. На борту 27 тысяч тонн пшеницы. Это объем продовольствия для почти 100 тысяч человек в год. Может быть много таких судов из Украины, а значит, много людей в бедных странах, спасенных от голода. Украина может экспортировать в этом году 45 миллионов тонн продовольствия. И пусть существенная часть будет направлена тем, кто больше всего страдает. Что именно мы предлагаем? Каждая страна может присоединиться к конкретному вкладу и стать сотворцем победы над голодом и продовольственным кризисом, — подчеркнул президент.

Отметим, что Николаев не мог присоединиться к «зерновому соглашению» из-за близости к фронту. Ранее сообщалось, что этот вопрос будет рассмотрен только в случае существенных изменений в южном направлении по линии столкновения.

Украинская армия с начала прошлой недели освободила на юге 179 населенных пунктов. В общей сложности под украинский контроль вернули 4,5 тысячи квадратных километров территории.

В последние дни Силы обороны юга достигли значительных успехов по деоккупации Николаевской и Херсонской областей. 10 ноября была освобождена Снегиревка Николаевской области, а 11 ноября — Херсон и часть Херсонской области на правом берегу Днепра. Эти территории были оккупированы российской армией с марта 2022 года.

Таким образом, Николаев наконец-то лишился статуса прифронтового города.