Кім розповів, що миколаївські порти готові запрацювати «хоч завтра»

Порт на території Миколаєва, жовтень 2020 року, архівне фото «МикВісті»

Очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що миколаївські порти готові «хоч завтра» відновити свою роботу.

Про це він сказав в інтерв'ю «ТСН».

— Портові потужності не зруйновані. Є певні руйнації по терміналам, де були олія чи пусті баки від палива. Один навантажувач там зруйнований, а наша портова інфраструктура в принципі готова до старту хоч завтра, – сказав Віталій Кім.

Миколаївські порти 20 січня відвідали посол Франції в Україні Гаель Весьєр та голова Регіонального центру Східної Європи Європейського інвестиційного банку Крістіна Мікулова. Зокрема, компанії «Нібулон», «Агроф'южн» та «Кернел».

Відповідаючи на питання кореспондента «МикВісті», посол Гаель Весьєр сказав, що порти дозволять у майбутньому розвиватися Миколаїв і очікує на «дуже потужний ривок вперед».

— Порт в будь-якому випадку, навіть в нинішньому стані, залишається серцем цього міста. Ми усвідомлюємо ту роль, яку він відіграє в економічному житті. Ми переконані, що з портом пов'язано майбутнє цього міста, тому ми приділяємо цьому увагу. Так, судноплавство зупинене, експорт зернових не може відбуватися, але весь цей промисловий потенціал на місці. Всі напоготові і як тільки безпекові умови дозволять, ми відчуваємо, що буде дуже потужний ривок вперед, – сказав Гаель Весьєр.

Посол Франції та представниця ЄІБ спілкуються з журналістами у Миколаєві, 20 січня 2025 року, фото: Бойченко Юлія/«МикВісті»

Головне завдання на сьогодні, вважає він, зберегти компетенції миколаївських портових компаній, що дозволить запустити роботу портів як тільки це стане можливим.

— Саме про це ми і говорили під час на візиту до міста. Ми говорили про необхідність, попри все, зберігати ті компетенції, які вони напрацювали і здобули протягом цих численних років. Для того, щоб як тільки закінчиться війна в тій чи іншій формі – або це буде якийсь режим зупинення вогню, перемир'я, або, зрештою, відгонять цих російських окупантів на достатню відстань – не втрачаючи часу, відновити роботу порту і весь цей потенціал міг бути задіяний, – пояснив Гаель Весьєр.

Водночас представниця Крістіна Мікулова додала, що робота українських портів є важливою, оскільки забезпечує частину світу хлібом.

— Ми вас знаємо як «breadbasket of the world». Просто завдяки Україні велика частина світу має зерно, має хліб. Наприклад, після повномасштабного вторгнення я ще працювала в Левані, я жила в Бейруті. І ми відчували вплив повномасштабного. Тому що, наприклад, Єгипет не отримав зерна цей сезон. Ми просто зрозуміли, якщо війна в Україні, то це відчувають інші країни, – сказала Крістіна Мікулова.

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Миколаївські порти і війна

Наразі морські порти Миколаївської області на 90% готові до експорту зерна, але без згоди росіян «зерновий коридор» не зможе функціонувати, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Адже Росія продовжує щоденно обстрілювати Очаків з території Кінбурнської коси, оскільки намагається зірвати включення миколаївських портів до «зернової угоди», повідомляли в Силах оборони півдня.

Ще влітку 2023 року Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту розширити «зерновий коридор» на миколаївські порти. Водночас голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що морські порти Миколаївської області на 90% готові до експорту зерна, але без згоди росіян зерновий коридор не зможе функціонувати.

Як відомо, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Росія не перешкоджатиме виходу турецьких суден з Миколаївського морпорту та «Ольвії». До виходу з миколаївських портів готуються 29 суден.

У листопаді 2022 року українська сторона офіційно звернулася до партнерів з ініціативи безпечного транспортування агропродукції через Чорне море із пропозицією продовжити ініціативу мінімум на 1 рік та приєднати до неї порт Миколаїв.

А у липні 2023 року у Кремлі заявили про зупинення дії «зернової угоди», укладеної за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року, яка дала змогу розблокувати три українські порти для експорту продовольства. З того часу Росія почала завдавати масованих ударів по портовій і зерновій інфраструктурі України, атакуючи Одесу, Миколаїв та інші портові міста.

Водночас показники серпневого експорту зернових з України у 2023 році знаходились на рівні довоєнних показників експорту зерна Миколаївським морським торговельним портом. До прикладу, впродовж 2021 року порт експортував близько 12 мільйонів тонн зернових.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів, що для захисту від російських окупантів судноплавства у Чорному морі потрібно розгорнути зенітні ракетні комплекси уздовж узбережжя від Миколаєва до Рені.