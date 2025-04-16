Бельгія надасть Україні €150 млн технічної допомоги на три роки

Бельгія надасть Україні 150 мільйонів євро допомоги. Фото: Міністерство розвитку громад та територій.

До кінця 2028 року Україна отримає 150 мільйонів євро фінансової допомоги від Бельгії. Кошти спрямують на відновлення критичної інфраструктури, підготовку до зимового періоду та інші ключові напрями.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Зазначається, що в Україні стартував масштабний проєкт міжнародної технічної допомоги — «Бельгійська ініціатива підтримки відновлення України» (BE-Relieve Ukraine). Його реалізує бельгійський уряд через агентство з розвитку Enabel.

Заступник міністра розвитку громад і територій Костянтин Ковальчук пояснив, що цей проєкт — це не лише технічна допомога, це партнерство між Україною та Бельгією у сфері відбудови.

Проєкт охоплює Київ, Київську та Чернігівську області й передбачає підтримку в кількох ключових сферах:

модернізація енергетичної інфраструктури: впровадження децентралізованих систем опалення й електропостачання, передача мобільних котелень та генераторів;

охорона здоров’я та соціальний захист: реконструкція медичних закладів, реабілітаційні програми, інклюзивні послуги;

освіта та працевлаштування: оновлення інфраструктури шкіл і технікумів, проведення форумів для підвищення взаємодії між бізнесом і освітою;

підтримка євроінтеграції: сприяння реалізації реформ та зміцнення зв’язків з бельгійськими партнерами.

Нагадаємо, Бельгія оголосила про надання Україні оборонного пакету допомоги на суму один мільярд євро у 2025 році. Крім того, країна планує щорічно виділяти таку суми на оборону.