Бельгія виділила €1 млрд допомоги Україні
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- Світлана Іванченко
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19:00, 08 квітня, 2025
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Бельгія оголосила про надання Україні оборонного пакету допомоги на суму один мільярд євро у 2025 році. Крім того, країна планує щорічно виділяти таку суми на оборону.
Про це у вівторок, 8 квітня, заявив прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
«Кожного року ми будемо виділяти по одному мільярду на оборонні питання», — анонсував Барт Де Вевер.
Також прем'єр підкреслив, що Бельгія зацікавлена у розміщенні оборонного виробництва на території України та анонсував підписання чотирьох контрактів у цій сфері.
«Нам потрібно допомогти Україні розбудувати власні оборонні спроможності, а також треба заново озброювати Європу проти нової агресії Росії. Нам потрібно співпрацювати, щоб побачити, як наш приватний сектор може зацікавитися в перспективі інвестувати в Україну та розбудовувати можливості для нашого ВПК», — наголосив прем'єр.
Нагадаємо, що Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер заявив, що Україна отримає два винищувачі F-16 цього року та ще два — наступного. Затримок у постачанні літаків не буде.
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