Бельгія виділила €1 млрд допомоги Україні

Барт Де Вевер та Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Бельгія оголосила про надання Україні оборонного пакету допомоги на суму один мільярд євро у 2025 році. Крім того, країна планує щорічно виділяти таку суми на оборону.

Про це у вівторок, 8 квітня, заявив прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

«Кожного року ми будемо виділяти по одному мільярду на оборонні питання», — анонсував Барт Де Вевер.

Також прем'єр підкреслив, що Бельгія зацікавлена у розміщенні оборонного виробництва на території України та анонсував підписання чотирьох контрактів у цій сфері.

«Нам потрібно допомогти Україні розбудувати власні оборонні спроможності, а також треба заново озброювати Європу проти нової агресії Росії. Нам потрібно співпрацювати, щоб побачити, як наш приватний сектор може зацікавитися в перспективі інвестувати в Україну та розбудовувати можливості для нашого ВПК», — наголосив прем'єр.

Нагадаємо, що Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер заявив, що Україна отримає два винищувачі F-16 цього року та ще два — наступного. Затримок у постачанні літаків не буде.